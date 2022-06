Noodkreet kinderrechters: veroordeelde jongeren krijgen niet de hulp die ze nodig hebben

Kinderrechters Ellen van Kalveen (l.) en Susanne Tempel. Beeld Linelle Deunk

Kinderrechters vrezen dat de kans toeneemt op herhaling van de soms ernstige delicten waarvoor zij jongeren veroordelen. Er is steeds vaker geen tijdige of juiste hulp voor die jongeren. Het ministerie van Justitie bevestigt desgevraagd dat de wachttijden in de keten oplopen, onder meer door personeelsgebrek. Forensische zorgaanbieders zeggen in een reactie dat ze soms aanlopen tegen gemeentelijke budgetplafonds, waardoor ze opgelegde zorg niet kunnen bieden.

De situatie is schadelijk voor de jongeren én de maatschappij, zeggen kinderrechters Susanne Tempel en Ellen van Kalveen in het statige Haagse onderkomen van de Raad voor de Rechtspraak. Tempel (43) werkt sinds 2010 als kinderrechter, Van Kalveen (54) werkt sinds 2003 in het jeugdrecht en is voorzitter van de expertgroep jeugdrechters.

Als voorbeeld noemen ze een jongere met een autismestoornis en een verslaving die een ernstig geweldsmisdrijf pleegt. De jeugdrechter wil dat die liefst zo snel mogelijk de juiste begeleiding krijgt zodat hij niet nogmaals in de fout gaat. Het kan gebeuren dat zo’n jongere eerst meer dan drie maanden moet wachten op een advies van de Raad voor de Kinderbescherming of het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie (NIFP). Beide instellingen kampen met een gebrek aan onderzoekers. Vervolgens is er dan een lange wachtlijst voor specialistische hulp om deze jongere bijvoorbeeld te leren zijn agressie te beteugelen.

Het Openbaar Ministerie (OM) kaart de kwestie ‘regelmatig’ aan bij het ministerie van Justitie, zegt een woordvoerder. Het is volgens het OM ‘schrijnend’ dat jongeren niet altijd de behandeling krijgen die ze nodig hebben. ‘Wij merken dat de Raad voor de Kinderbescherming vanwege het gebrek aan behandelcapaciteit soms lichtere behandelingen adviseert dan eigenlijk nodig is. Dan krijgen jongeren dus niet altijd de best passende hulp.’

Daarnaast kampen jeugdgevangenissen met personeelsgebrek, waardoor de veroordeelde jongeren er minder goed worden voorbereid op terugkeer in de maatschappij. En komt de jongere weer vrij, dan is er nauwelijks een plek voor begeleid wonen voor hem of haar te vinden.

Van Kalveen en Tempel hebben daarom steeds vaker het gevoel dat ze de opdracht van het jeugdstrafrecht niet optimaal kunnen verwezenlijken: de jongeren zo goed mogelijk te begeleiden zodat de kans op recidive afneemt. ‘Wij machtigen de overheid om in te grijpen’, zegt Van Kalveen. ‘Maar dan lukt het niet om te doen wat nodig is door structurele gebreken in het systeem.’

Onnodig lang in voorarrest

In een reactie erkent het ministerie van Justitie dat onder meer de jeugdgevangenissen en de Raad voor de Kinderbescherming last hebben van de krapte op de arbeidsmarkt. Daardoor kunnen de wachttijden oplopen, zegt een woordvoerder. Het ministerie wil dat jongeren voorrang gaan krijgen op wachtlijsten voor jeugdzorg als het door een kinderrechter opgelegde zorg betreft. Maar dat voornemen is nog niet gerealiseerd.

‘Ook vroeger waren er wel eens problemen met wachtlijsten’, zegt Van Kalveen. Maar zo erg als nu, met een structureel personeelstekort in het hele veld, heeft ze het nog niet eerder meegemaakt. ‘Van de eenvoudige tot de meest gespecialiseerde jeugdhulp, van de jeugdgevangenissen tot de Raad voor de Kinderbescherming, op alle terreinen loopt het vast. Het gevolg: omdat jongeren bijvoorbeeld langer moeten wachten op een advies, zitten ze soms onnodig lang in voorarrest.’

Cijfers over de oplopende wachttijden voor jonge delinquenten en hoeveel van hen niet de meest passende zorg krijgen, zijn er niet. Die kunnen bovendien verschillen, zeggen betrokkenen uit de forensische zorg: per behandeling, per gemeente en per moment. Ook willen sommige gemeenten niet alle door de rechter opgelegde zorg financieren omdat ze die te duur vinden. Ze kiezen dan voor een lichtere (goedkopere) behandeling.

‘Psychiaters en psychologen adviseren ons een bepaalde behandeling om zoveel mogelijk herhaling van het delictgedrag te voorkomen, en wij leggen die dan op’, zegt Tempel. ‘Als zo’n opgelegde behandeling vervolgens niet van de grond komt, ontwikkelt zo’n jongere zich wel verder, maar de verkeerde kant op.’

Pijnlijke situaties

De kinderrechters wijzen op recente kritische rapporten van de Inspectie Justitie en Veiligheid over de gevolgen van het personeelsgebrek in de jeugdgevangenissen. Meerdere inrichtingen bieden minder begeleiding, therapie en onderwijs aan, signaleert de inspectie. Deze activiteiten moeten de jongeren helpen bij hun terugkeer in de maatschappij. Het komt voor dat ze een groot deel van de dag op hun kamer moeten blijven en daar ook moeten eten. ‘Die situatie leidt tot meer onrust in jeugdgevangenissen’, zegt Tempel.

Of de gesignaleerde knelpunten tot meer recidive hebben geleid onder de jongeren die met het jeugdstrafrecht in aanraking komen, kunnen de kinderrechters niet beoordelen – cijfers zijn er niet – maar ze zien wel pijnlijke situaties. Van Kalveen vertelt over een minderjarige jongen met een beperking die zijn overbuurjongen flink had verwond. ‘De hele buurt was ontdaan. Het voorstel van de deskundigen was om die jongere thuis te laten behandelen. Iedereen stond daar achter, het slachtoffer, de familie, de verdachte.’

Maar die hulp was na een jaar nog niet van de grond gekomen en dus kwam de casus terug op zitting, vertelt Kalveen. ‘Die hele straat zag die jongen dus al die tijd rondlopen, wetende dat hij de behandeling die hij nodig heeft niet krijgt. Het lukt het systeem niet dit voor elkaar te krijgen.’