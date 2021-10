Noodkreet burgemeester: vanavond nog noodopvang nodig voor overbelast Ter Apel

Een groep vluchtelingen bij de ingang van opvangcentrum Ter Apel. Beeld Harry Cock / de Volkskrant

‘Ik constateer dat het COA de situatie niet meer onder controle heeft’, zegt Velema tegen RTV Noord. Al weken verblijven er honderden asielzoekers meer in het aanmeldcentrum dan de tweeduizend die het kan herbergen. Daarom slapen nieuwkomers er noodgedwongen op veldbedden, stoelen en op de grond.

Burgemeester Velema heeft al meerdere keren aan de bel getrokken. Nu luidt hij de noodklok. ‘Het aantal mensen dat in de nachtopvang verblijft groeit vanavond naar verwachting tot 750’, zegt Velema tegen RTV Noord. In die opvang is plek voor maximaal 275 personen.

Ter Apel is als entree de flessenhals in de door een hogere instroom en zeer beperkte doorstroom verstopte asielketen. Minister Grapperhaus riep het Veiligheidsberaad van burgemeesters dinsdag al op snel 800 opvangplaatsen te regelen. Die zijn toegezegd, maar blijkbaar nog niet gereed.

Velema: ‘Er moet vanavond per direct crisisnoodopvang gerealiseerd worden. Het COA is druk doende, en ik heb continu contact met het ministerie. Maar het is nu bijna 19.00 uur en men is nog steeds onzeker of de gevraagde plekken beschikbaar zijn.’

Enkele gemeenten zoals Almere en Groningen hebben al noodopvanglocaties aangekondigd. Maar bijvoorbeeld de voormalige coronatestlocatie in Groningen zou pas aanstaande maandag beschikbaar zijn.

Bestuursvoorzitter van het COA Milo Schoenmaker viel burgemeester Velema vorige week in de Volkskrant al bij. ‘Hij verwoordt precies wat onze medewerkers zeggen: het kan zo niet langer. Er moeten dringend nieuwe locaties bij, dan kan Ter Apel weer terug naar de afgesproken aantallen.’

Contract openbreken

Maandagavond nam de verontruste gemeenteraad van Westerwolde unaniem een motie aan waarin de burgemeester werd opgeroepen de mogelijkheid te onderzoeken het contract met het COA open te breken, omdat het vastgestelde aantal van maximaal tweeduizend asielzoekers al langere tijd wordt overschreden. De raadsleden maakten duidelijk dat het draagvlak voor de opvang in Ter Apel ter discussie staat.

De lokale politiek voelt zich in de steek gelaten door andere gemeenten, het COA en politiek Den Haag. Met name staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (VVD) van Justitie en Veiligheid moet het ontgelden, terwijl er al weken sprake is van een crisis in Ter Apel heeft zij zich er nog niet laten zien.