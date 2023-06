Noodkreet bestuurders aan Tweede Kamer: versimpel de Spreidingswet

Rondetafelgesprek over de Spreidingswet met van links af Jetta Klijnsma (PvdA), Rutger Groot Wassink (GroenLinks), Laurens Dassen (Volt) en Jan de Reus (VVD). Beeld David van Dam / de Volkskrant

‘De wet kan beter en de wet moet beter’, zei burgemeester Liesbeth Spies (CDA) van Alphen aan den Rijn namens de veertig grootste gemeenten (G40) tijdens een door de Kamer georganiseerd rondetafelgesprek. ‘De wet in deze vorm is echt onwerkbaar’, oordeelde de Drentse commissaris van de koning Jetta Klijnsma (PvdA) mede namens haar elf collega’s. Jan de Reus (VVD) van het Interprovinciaal Overleg (IPO), gedeputeerde in de provincie Flevoland: ‘Er moet een uitvoerbare wet komen.’

Steen des aanstoots is niet een dwingend juridisch kader in de wet. Dat willen de bestuurders juist. Maar hun ongenoegen betreft de complexe verdeelsystematiek, die asielzoekers evenredig over opvanglocaties in Nederlandse gemeenten moet spreiden. In het wetsvoorstel van staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel en Migratie, VVD) maakt hij aan het begin van een kalenderjaar, in een tweejaarlijkse cyclus, bekend hoeveel plekken hij nodig heeft. Dit jaar zijn dat er 77 duizend. Elke provincie krijgt daarvoor naar inwonertal een taakstelling.

Onbestraft

Gemeenten kunnen zich vrijwillig melden om plekken aan te bieden. Dat gaat met een ingewikkelde verdeelsleutel, waarbij gemeenten die meer doen dan verwacht mag worden een (vrij te besteden) bonus van 2.500 euro per opgevangen asielzoeker krijgen. Maar gemeenten die niets doen, blijven onbestraft. Pas als in mei blijkt dat provincies met plekken achterblijven, kunnen gemeenten worden gedwongen alsnog in actie te komen. Is dat niet nodig, dan ontspringen zij de dans.

Zowel De Reus als de Amsterdamse wethouder Rutger Groot Wassink (GroenLinks), namens de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), waarschuwde voor dit ‘freeridergedrag’ en de ‘perverse effecten’ van het wetsvoorstel. Zij willen dat de staatssecretaris aan het begin van het jaar het landelijke getal bekendmaakt, alsmede de dwingende opgave per provincie en voor de 342 gemeenten.

Uitruilen

Aan de twaalf provinciale regietafels, waarvan de commissarissen van de koning als ‘rijksheren’ voorzitter zijn, kan dan in het half jaar daarna een definitieve verdeling worden gemaakt. Daarin kunnen ook statushouders worden betrokken, die nu al langs die route worden verdeeld. Eventuele ‘uitruilen’ tussen gemeenten (een gemeente met een groot asielzoekerscentrum neemt minder statushouders op) kunnen daar worden besproken. Ook de last die de (steeds minder tijdelijke) opvang van Oekraïners meebrengt, kan worden meegewogen.

Van der Burg heeft tot nu toe geweigerd aanpassingen te doen, omdat het wetsvoorstel voortkomt uit een moeizaam politiek compromis tussen de coalitiepartijen VVD, D66, CDA en ChristenUnie. De bestuurders van VNG en IPO noemden het negeren van hun kritiek ‘heel teleurstellend’. Gedeputeerde De Reus: ‘Als de wet in deze vorm overeind blijft, zitten wij ermee. Ik zeg het onparlementair: daar passen wij voor.’

Bestuurlijke ongelukken

Groot Wassink waarschuwde voor ‘bestuurlijke ongelukken’. Hij benadrukte dat de wet ook duidelijker zou moeten voorzien in de mogelijkheid van kleinschalige opvang. Nu nog zijn locaties van minstens honderd duurzame opvangplekken een voorwaarde. ‘Kleine locaties zijn belangrijk voor het draagvlak onder de bevolking en uiteindelijk beter voor de mensen zelf.’

‘Simpele systematiek’, bepleitte Monique Kremer van de Adviesraad Migratie, ‘dat is de kern.’ Frank Candel van VluchtelingenWerk hield de Kamer voor: ‘Sorry dat ik dit tegen jullie moet zeggen, maar de politiek heeft het de afgelopen jaren laten gaan. Luister nu, en amendeer deze wet.’ De wetsbehandeling in de Tweede Kamer met Van der Burg vindt naar verwachting na de zomer plaats.