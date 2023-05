Noodfonds van 2 miljard voor zwaar getroffen overstromingsgebieden in Noord-Italië

Vrijwilligers scheppen de modder uit een ondergelopen straat in Faenza bij Modena. Beeld AP

De Noord-Italiaanse regio Emilia-Romagna kreeg in twee weken tijd de hoeveelheid regen te verwerken die normaal in zes maanden valt. Door het noodweer traden volgens de lokale autoriteiten 23 rivieren buiten hun oevers en kwamen 41 steden en dorpen onder water te staan. Ook vonden er ruim driehonderd aardverschuivingen plaats.

De voorzitter van de Italiaanse bond voor meteorologen, Pierlugi Randi, noemde het tegenover de Italiaanse krant La Repubblica de ergste overstromingen in honderd jaar tijd. Veel mensen kwamen door het natuurgeweld in de problemen. De brandweer rukte tweeduizend keer uit om mensen te redden die bijvoorbeeld hun heil hadden gezocht op het dak of vast kwamen te zitten. In totaal kwamen veertien mensen om het leven.

Over de auteur

Carlijn van Esch is buitenlandredacteur van de Volkskrant. Ze woont en werkt in Sierra Leone.

Het noodpakket moet onder meer mogelijk maken dat onderwijs in de rampgebieden door kan gaan en dat mensen die hun inkomen verliezen gecompenseerd worden. De regering trekt zo’n 700 miljoen uit voor financiële steun aan getroffen bedrijven.

Premier Giorgia Meloni benadrukte dinsdag tegenover de pers dat het gaat om ‘eerste maatregelen’ om de getroffen mensen te helpen. ‘We weten heel goed dat het gaat om noodhulp en dat er een fase van wederopbouw komt, maar we zijn nu niet in staat om een bedrag op de totale noden te plakken’, zei de premier. De totale schade loopt naar verwachting in de miljarden.

Dikke laag modder

Sinds afgelopen vrijdag is het redelijk droog, maar in verschillende gebieden staan de straten en huizen nog altijd onder water. Waar het water wel zakt, blijft een dikke laag modder achter. Op beelden van lokale media is te zien hoe mensen de straten proberen schoon te vegen, maar volgens inwoners gaat het nog dagen duren. Onder de troep bevindt zich de echte ravage: talloze woningen en winkels zijn beschadigd, net als veel wegen en voorzieningen.

Stefano Bonaccini, de regiopresident van Emilia-Romagna, vergeleek de situatie met die in 2012, toen de regio getroffen werd door een aardbeving die 28 leven eiste. ‘De schade zal kwantitatief kleiner zijn, maar zal een paar miljard euro bedragen’, zei Bonaccini tegen televisiezender Rai 3. ‘We zullen alles herbouwen zoals we deden na de aardbeving.’

Ook op de langere termijn zullen de gevolgen van de ramp gevoeld worden. De welvarende regio is met name door haar fruitteelt goed voor bijna 10 procent van het bruto binnenlands product, maar de landbouwsector is zwaar getroffen. Volgens boerenorganisatie Coldiretti zijn duizenden hectaren aan boomgaarden en akkers weggespoeld of juist bedekt onder een laag modder. Dat kan de gewassen aantasten en de oogst voor meerdere jaren beïnvloeden.

Klimaatcrisis

Vorig jaar vonden in het noorden van Italië ook al grote overstromingen plaats, net als nu voorafgegaan door een periode van ernstige droogte. Uitgedroogde grond is volgens meteorologen minder goed in staat om water op te nemen. ‘We moeten onszelf voorbereiden, dit is de klimaatcrisis’, waarschuwt Pierlugi Randi.

De Italiaanse minister van Civiele Bescherming Nello Musumeci gaf vorige week al aan dat de regering een nationaal plan wil maken om om te gaan met de extreme weersomstandigheden die steeds vaker voorkomen. ‘We moeten heroverwegen hoe we het land beheren’, zei hij. ‘Niets zal meer hetzelfde zijn, de tropen zijn naar Italië gekomen.’