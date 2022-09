Noodfonds, tariefplafond, bijstand of rechtsbescherming? Kabinet werkt aan noodhulp voor energie-armen

Het kabinet is ervan overtuigd geraakt dat er dit jaar al iets moet gebeuren, omdat er anders te veel huishoudens zonder gas en elektriciteit kunnen komen te zitten deze winter. Beeld ANP

Dat hebben ingewijden in Den Haag maandag bevestigd. Een van de mogelijkheden waar het kabinet naar kijkt is het oprichten van een energienoodfonds. Daarmee zou de overheid mensen kunnen helpen die van gas en elektriciteit afgesloten dreigen te worden, omdat ze een grote betalingsachterstand hebben bij hun energieleverancier. In plaats van via een noodfonds zou deze financiële hulp ook geregeld kunnen worden via een uitbreiding van de bijzondere bijstand.

Een andere optie waar ambtenaren naar kijken is het instellen van een landelijk tariefplafond. Energieleveranciers mogen hun particuliere klanten dan niet meer in rekening brengen dan een door de overheid vastgestelde maximumprijs voor energie. Frankrijk heeft al zo’n beperking ingesteld: daar mogen energieleveranciers de prijs die consumenten betalen dit jaar met maximaal 4 procent laten stijgen.

Een derde mogelijkheid is mensen met betalingsproblemen extra rechtsbescherming bieden. Huishoudens die een betalingsregeling afspreken met hun energieleverancier zouden dan niet meer van gas en stroom afgesloten mogen worden. Op dit moment geldt zulke bescherming alleen voor gezinnen die in de schuldsanering zitten, dus alleen voor mensen met langdurige, onoplosbare schulden.

Dit jaar nog

Tijdens de koopkrachtonderhandelingen van twee weken geleden zag de coalitie nog geen mogelijkheden om nog dit jaar aan koopkrachtreparatie te doen. De koopkrachtmaatregelen waartoe het kabinet toen besloot, hebben allemaal pas volgend jaar effect. Inmiddels is het kabinet er blijkbaar van overtuigd geraakt dat er toch dit jaar al iets moet gebeuren, omdat er anders te veel huishoudens deze winter zonder gas en elektriciteit komen te zitten.

Op de ministeries van Financiën, Economische Zaken en Klimaat en Sociale Zaken werken ambtenaren koortsachtig aan een noodhulpplan. Aanstaande vrijdag moet de ministerraad een aantal conceptvoorstellen beoordelen, waarna ambtenaren de meest kansrijke verder zullen uitwerken.

Het kabinet oefent flinke druk uit op de energiebedrijven om een (financiële) bijdrage te leveren aan de noodhulp. De sector heeft er immers ook belang bij dat energieconsumenten hun rekeningen blijven betalen. Het kabinet voelt er weinig voor om de bedrijven volledig uit de brand te helpen door alle onbetaalde rekeningen van wanbetalers uit de schatkist te voldoen. De overheid verlangt een tegenprestatie van de energiesector.

Energiebedrijven

Onder andere Essent, Eneco en Vattenfall hebben vrijdag en maandag vergaderd over mogelijke oplossingen. De bedrijven zouden naar verluidt graag zien dat de overheid het moeilijker maakt voor consumenten om langlopende energiecontracten te verbreken. Op dit moment zijn de boetes daarop laag, en is het dus aantrekkelijk om van aanbieder te veranderen als een concurrent (veel) lagere prijzen biedt, ook als het huidige energiecontract nog een aantal jaren doorloopt.

De energiebedrijven betogen dat ze daardoor hoge risicopremies in hun prijzen moeten verdisconteren. Ze kunnen er immers niet op rekenen dat een klant een contract van meerdere jaren ook echt volmaakt. Die risicopremies maken alle energiecontracten structureel duurder, klagen de energiemaatschappijen. Het is op dit moment niet duidelijk of het kabinet gevoelig is voor deze klacht en de consumentenrechten op dit punt wil beperken.

Een groot dilemma bij de voorgenomen noodhulp is het frauderisico. Als de overheid de betalingsverplichting van wanbetalers overneemt, zullen sommige consumenten die hun energierekening wél kunnen betalen dat ineens niet meer doen. Ook beloont de overheid dan slecht gedrag: mensen die hun thermostaat laag zetten en elk dubbeltje hebben omgedraaid om toch de rekening te voldoen krijgen dan geen hulp, terwijl degenen die onzuinig leven alles vergoed krijgen. De energiebedrijven zouden moeten controleren of het om echte energiearmen gaat, maar hebben daar niet direct de middelen voor.