Nood aan de man voor kleine winkeliers: ‘Als het zo doorgaat, ben ik over vijf maanden failliet’

Mohammed Guerraiy in de deuropening van zijn slagerij aan de Zwart Janstraat in Rotterdam. Beeld Freek van den Bergh / de Volkskrant

‘Asahbi, hé vriend, wil je alsjeblieft de restjes vlees die je gaat weggooien voor weinig geld aan mij verkopen?’ Mohammed Guerraiy (56) hoort die vraag steeds vaker sinds de prijzen van voedingsmiddelen begin dit jaar begonnen te stijgen. De eigenaar van islamitische slagerij Almasira in Rotterdam helpt zijn vaste klanten op zich graag uit de brand, maar hij houdt inmiddels zelf ook nog maar met moeite het hoofd boven water. ‘Klanten kopen minder en mijn energierekening is verdriedubbeld. De laatste maanden krijg ik het geld gewoon niet meer bij elkaar.’

De inflatie maakt etenswaren maand na maand duurder. In september waren de prijzen van voedingsmiddelen 12,8 procent hoger dan in dezelfde maand een jaar ervoor, blijkt uit voorlopige cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Melk, kaas en eieren waren vorige maand ruim 20 procent duurder dan vorig jaar, vlees bijna 17 procent.

Voor Mohammed Guerraiy heeft het de lol in zijn werk verziekt. ‘Ik run mijn slagerij al negentien jaar, maar sinds dit jaar is het niet leuk meer.’ Klanten kwamen voorheen grote hoeveelheden vlees inslaan in zijn kleine slagerij aan de Zwart Janstraat in het Rotterdamse Oude Noorden, waar hij ook fruit, groenten en andere levensmiddelen verkoopt. Hij gebaart naar de lapjes lamsvlees in de vitrine. ‘Vóór de oorlog in Oekraïne kostte een kilo nog 8 euro, nu moet ik er het dubbele voor vragen en blijft de helft liggen.’

Biefstuk wordt kip

Consumenten maken andere keuzes dan voorheen, zegt Patricia Hoogstraaten, directeur van Vakcentrum, een brancheorganisatie voor zelfstandige winkeliers en franchiseondernemers. ‘Biefstuk wordt vervangen door kip.’ Intussen moeten ook winkeliers voor alles meer betalen: de energieprijzen, de vervoers-, verpakkings- en grondstofkosten en de huursom van winkelpanden die aan de inflatie gekoppeld zijn. Onder aan de streep blijft er steeds minder over bij kleine ondernemers. ‘Voor velen van hen is de situatie zeer ernstig.’

In Minimarkt Rif, een paar honderd meter verderop in de straat in Rotterdam-Noord, heeft eigenaar Driss Benghaffar (53) regelmatig klanten aan de toonbank met een te laag saldo op hun pinpas. Beschaamd vragen ze dan of ze het de volgende dag nog een keer mogen proberen. Sommigen komen inderdaad opdagen, anderen ziet Benghaffar nooit meer terug. ‘De hoeveelheid boodschappen die klanten aanschaffen wordt steeds kleiner, zegt hij. ‘Voordat de prijzen stegen, kochten klanten nog drie of vier hele kippen bij een winkelbezoek, nu nog maar één.’

Hij leeft mee met zijn klanten, maar moet ook aan zichzelf denken. ‘Ik heb ook geld nodig voor de boodschappen. Dit pand kost me 1.900 euro huur per maand, voor gas en elektra betaal ik nu 2.800 euro. Dat is te veel, de energierekening kon ik vorige maand al niet betalen. Als het zo doorgaat, ben ik over vijf maanden failliet.’

Het kabinet presenteerde vorige week een steunmaatregel om noodlijdende mkb’ers te ondersteunen, maar die biedt voor de meeste winkeliers geen soelaas: alleen ondernemers bij wie energiekosten tenminste 12,5 procent van hun omzet uitmaken, komen ervoor in aanmerking. Bovendien is de vergoeding pas vanaf april beschikbaar. Het overgrote deel van de miljoen mkb’ers die Nederland telt, moet dus zonder overheidssteun deze tijd zien door te komen.

Grote bakkerijen in problemen

Voor de kassa van de grotere Turkse supermarkt Gazi staat wel een aantal klanten in de rij. ‘Iedereen staat bij het betalen te klagen over de prijzen’, zeg Kenan Cicek (39), die de winkel samen met zijn vader bestiert. ‘Ook aan de hoeveelheid verkochte boodschappen merk ik dat de klanten zich zorgen maken. Vroeger verkocht ik op een dag tien dozen kippenpootjes, nu zijn het er acht.’ Zolang hij de hogere kosten doorberekent in de prijzen, kan hij de eindjes aan elkaar knopen. ‘Daar heb ik geluk mee, want vrienden van mij met grote bakkerijen moesten kort geleden de deuren sluiten.’

Winkeliers met een hoog energieverbruik, zoals brood- en banketbakkers, staat het water inmiddels aan de lippen. Steun vanaf april komt voor hen te laat, zegt Marie-Hélène Zengerink, directeur van de Nederlandse Brood- en Banketbakkers Ondernemersvereniging. Ook omdat velen van hen vanaf 1 oktober de door corona uitgestelde belastingafdracht moeten voldoen.

De verhoging van het minimumloon per 1 januari biedt hopelijk een beetje verlichting: wie meer verdient, geeft ook meer uit, is de hoop. ‘Maar helemaal doorberekenen in de prijs kun je de gestegen prijzen niet, de consument gaat niet euro’s extra betalen voor een brood’, zegt Zengerink. Bovendien zorgt de loonstijging ook voor hogere personeelskosten en dus voor nog meer kosten voor de winkelier.

Voor Guerraiy bleken de salariskosten van zijn personeel al te hoog. Om de slagerij draaiende te houden moest hij recentelijk een van zijn werknemers ontslaan. Aan de toekomst probeert hij zo min mogelijk te denken. ‘Het wordt alleen maar erger. Ik blijf doorgaan tot het niet meer kan.’ Supermarkteigenaar Cicek ziet het positiever in: het lijkt hem sterk dat er op een gegeven moment helemaal geen klanten meer komen. ‘Je blijft eten wat je gewend bent te eten. Het is net als roken: als je het lekker vindt, ga je echt niet stoppen als een pakje duurder wordt. Hoogstens probeer je te minderen.’