Nood aan de man bij PostNL, dus kantoorpersoneel helpt bezorgen

PostNL zit in een weinig benijdenswaardige positie. Het bedrijf heeft de wettelijke taak om brieven te bezorgen, vijf dagen per week. Maar wie verstuurt er nog brieven? Daarom moet PostNL in zes jaar tijd (2015 tot 2021) een half miljard euro besparen. De postzegel wordt duurder, brievenbussen verdwijnen, het mes gaat in het personeelsbestand. Het zijn harde ingrepen, maar onontkoombaar wanneer de smartphone je concurrent is.

Maar dan breekt september aan en blijkt de eerste maand na de lome zomer nog steeds een postpiek te zijn. Plots komt PostNL voetjes tekort om alle wijken te lopen. Een woordvoerder: ‘Veel collega’s zijn op vakantie, het is tegelijkertijd druk en in sommige gebieden hebben we te maken met veel vacatures.’

De directie maakt een bokkensprong en vraagt de vijfhonderd ‘stafmedewerkers’ – personeel op de hoofdkantoren in Hoofddorp en Den Haag – om één dag post te bezorgen. Het AD citeerde maandag uit de gelekte brief. De stafmedewerkers kunnen samen ‘750 duizend brieven op tijd laten matten’, schrijft de directie. Niemand is verplicht, maar de bereidheid is groot, bevestigt de woordvoerder.

‘Hoe moet dat straks in de decembermaand?’, vraagt vakbond FNV zich af. Dan is de situatie anders, stelt PostNL. Het draaiboek voor de kerst ligt al klaar. Er zijn dan minder bezorgers met verlof en er worden extra mensen ingehuurd. Vakbondsbestuurder Ger Deleij heeft er een hard hoofd in. Het probleem zit dieper, zegt hij.

Volgens hem hangen postbodes hun tassen aan de wilgen uit onvrede over de aanstaande invoering van de ‘combibundel’. Voorheen kreeg de bezorger brieven en kleine pakketjes samen gesorteerd mee. Nu loopt zij met twee ‘bundels’: gesorteerde brieven en ongesorteerde pakjes. Ze moet zelf tijdens het lopen de pakketjes uitzoeken.

Ook dit is een kostenbesparing. De ‘voorbereiders’ verdwijnen. ‘Het samenvoegproces vervalt.’ PostNL ontwikkelde een ‘postvest’ voor de bezorgers, een soort draagzak op de borst. Op het forum postbezorger.org zijn de meningen verdeeld. Gevaarlijk, zeggen sommigen. Door het vest zou de postbode niet meer kunnen zien waar hij zijn voeten neerzet.

De combibundel heeft niets met de huidige oproep aan kantoorpersoneel te maken, zegt de woordvoerder. Ze heeft ook geen signalen dat postbodes ontslag nemen. De nieuwe manier van werken is noodzakelijk, zegt ze, ‘om de post betrouwbaar en bereikbaar te houden en om zoveel mogelijk banen te behouden’.

PostNL is niet de enige instantie die zijn bureaumedewerkers met de poten de klei instuurt. Toen de schoonmakers staakten, maakte NS-medewerkers zelf de treinen schoon. De gemeente Amsterdam zet dit schooljaar in tijden van krapte ambtenaren voor de klas. Maaltijdbezorgdienst Deliveroo moedigt zijn personeel op kantoor aan om zelf op de fiets te stappen (‘om gevoel te houden met de core business’).