Nog weinig antwoorden in onderzoek naar verband schietincident Delft en schotwondslachtoffer in Zoetermeer

Politie en justitie doen uitgebreid onderzoek naar een schietincident in Delft maandagochtend vroeg. Een agent schoot daarbij meerdere keren op een verdachte bij een coffeeshop in het centrum van de stad. Diezelfde ochtend overleed in een ziekenhuis in Zoetermeer een 18-jarige man aan een schotwond. Of er een verband is met het incident in Delft, is vooralsnog onduidelijk.

Dat meldde justitie dinsdag. De Rijksrecherche doet onderzoek naar het schieten door de agent, terwijl de politie een onderzoek is begonnen naar de coffeeshop. Het incident vond maandag kort om 5 uur ’s ochtends plaats in de Breestraat, een winkelstraat in de binnenstad. Twee personen op een scooter stopten voor coffeeshop The Game, waarna één van hen een voorwerp trok dat op een vuurwapen leek en het op de coffeeshop richtte. Een agent die in een onherkenbare politiewagen zijn ronde maakte in de buurt, greep daarop in en vuurde meerdere schoten in de richting van de twee. Zij vluchtten vervolgens weg op de scooter.

Diezelfde ochtend overleed in het LangeLand-ziekenhuis in Zoetermeer, op nog geen 20 kilometer van Delft, een man aan een schotwond. Het zou gaan om de 18-jarige Wessel, leerling aan het ROC Rijnland in Zoetermeer. Dat schrijft De Telegraaf. De school is in shock, verklaarde een woordvoerder. Het Openbaar Ministerie kon dinsdag nog niet bevestigen of de in het Zoetermeerse ziekenhuis overleden man bij het incident in Delft betrokken was.

Schietincidenten in Delft

Delft was vaker het toneel van schietincidenten dit jaar. Zo werd The Game in september al eens beschoten. Een maand eerder werd beroepscrimineel Karel Pronk doodgeschoten bij het Kalverbos. In mei waren een zonnestudio en een coffeeshop in de Peperstraat doelwit. Die zaken werden daarop tijdelijk gesloten op last van burgemeester Marja van Bijsterveldt (CDA) in het belang van de openbare veiligheid. In juni moesten ook een cadeauwinkel en een horecazaak twee weken dicht na te zijn beschoten.

Ook The Game houdt zijn deuren nu een paar dagen gesloten. Dat heeft de uitbater besloten na overleg met de burgemeester. Daarnaast heeft de politie het toezicht in het centrum van de stad verscherpt. Zo zullen er op verschillende plekken permanent bemande politieauto’s worden geplaatst. Van Bijsterveldt zei geschrokken te zijn van wat er maandag is voorgevallen: ‘Ik kan me de grote zorg van de bewoners van de Breestraat goed voorstellen. Ze zijn, net als ik, opnieuw geschrokken. Deze incidenten horen niet bij Delft.’