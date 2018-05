Nog voordat één vrouw achter het stuur kan gaan zitten, pakt Saoedi-Arabië activistes op

In Saoedi-Arabië zijn deze week enkele vrouwelijke activisten gearresteerd, waarschijnlijk in verband met de naderende opheffing van het verbod voor vrouwen op autorijden. Vanaf 24 juni mogen vrouwen in het conservatieve koninkrijk zonder mannelijke chauffeur de weg op.

Een vrouw test een auto tijdens een autobeurs in Saoedi-Arabië die alleen voor vrouwen toegankelijk is. Foto EPA

Volgens andere activisten, geciteerd door The Wall Street Journal, hebben de arrestanten één ding gemeen: in het verleden hebben zij zich met de campagne Women to Drive sterk gemaakt voor het recht van vrouwen te kunnen autorijden. Dat deden zij bijvoorbeeld door zelf demonstratief achter het stuur te gaan zitten. Filmpjes van de clandestiene autorit verschenen dan op sociale media.

De Amerikaanse krant heeft het over minstens vijf arrestanten. Amnesty International zegt gehoord te hebben van zes arrestaties: drie vrouwen en drie mannen. Een van de mannen is Ibrahim al-Modaimeegh, een advocaat die voor de rechtbank mensenrechtenactivisten heeft verdedigd. Een van de vrouwen is de 28-jarige Loujain al-Hathloul, die 73 dagen in de gevangenis doorbracht nadat ze in 2014 demonstratief het rijverbod had overtreden.

Mondiale aandacht

Volgens de Saoedische bronnen willen de autoriteiten dat de activisten zich rond 24 juni koest houden. Wereldwijd zal er dan veel aandacht zijn voor het opgeheven rijverbod en voor de eerste Saoedische vrouwen die zich legaal op de openbare rijweg begeven. De autoriteiten willen niet dat de activisten het als een succes claimen en zo de indruk wekken dat de regering is gezwicht voor hun eisen.

‘De vrouwen hebben druk uitgeoefend op de regering en die is daar nog steeds boos over, ook al heeft ze geaccepteerd dat vrouwen mogen autorijden’, aldus een activist tegen The Wall Street Journal.

Toen het voornemen tot opheffen van het rijverbod in september werd bekendgemaakt, werden zo’n twintig vrouwelijke activisten door de autoriteiten gebeld met de waarschuwing zich tegenover de buitenwereld van commentaar te onthouden, positief zowel als negatief. Als ze wel zouden praten, zouden maatregelen volgen.

Goede sier

De Saoedische regering is er juist zelf op gebrand internationaal goede sier te maken met het opheffen van het rijverbod. Het moet op symbolische wijze duidelijk maken dat het koninkrijk minder conservatief is dan de buitenwereld en wordt opgestoten in de vaart der volkeren, in economisch zowel als maatschappelijk opzicht. Ook het opheffen van het verbod op bioscopen valt zo te verklaren. Grote gangmaker achter deze campagne is de jonge kroonprins Mohammed bij Salman.