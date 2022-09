Nog steeds worden jonge vrouwen in Nederland gedwongen een hoofddoek te dragen: ‘Ik keek in de spiegel en ik herkende mezelf niet’

Ze leven mee met de protesten tegen de strenge kledingvoorschriften voor vrouwen in Iran, jonge vrouwen uit islamitische gezinnen in Nederland. Want ze worstelen met ‘hoofddoekdwang’. Farah, Fatima en de schrijfster Lale Gül vertellen over hun ervaringen. ‘Het zou enorm schelen als er ook eens steun kwam vanuit de islamitische gemeenschap.’

Wóéde’, voelde Farah (21) toen ze onlangs in een filmpje zag hoe de 22-jarige Mahsa Amini op 13 september werd gearresteerd in Iran. Amini weigerde zich te conformeren aan het hoofddoekgebod van het regime en werd schreeuwend afgevoerd. Voor haar verzetsdaad betaalde Amini uiteindelijk de hoogste prijs: ze stierf, vermoedelijk aan de verwondingen die ze opliep tijdens het politieverhoor.

Amini’s dood leidde deze week tot massale protesten in Iran, die Farah met bewondering volgt. En met herkenning. Ook dichter bij huis leiden meisjes en vrouwen een onderdrukt leven, en Farah is een van hen. Ze wil de hoofddoek niet meer dragen, maar die afdoen heeft voor haar verregaande consequenties. En ze is lang niet de enige, weet ze.

Farah was 13 jaar toen ze uit vrije wil een hoofddoek begon te dragen. ‘Als kind voelde ik al druk’, zegt ze. ‘En ik wist dat die druk zou toenemen zodra ik naar de middelbare school zou gaan. Laat ik het nu maar doen, dacht ik, dan ben ik ervanaf. Mijn ouders vonden het natuurlijk fantastisch dat ik hem uit eigen beweging droeg.’

Na twee jaar kreeg ze spijt van haar beslissing. In de 5de en 6de klas van haar vwo-opleiding volgde ze filosofie, waar ze leerde om ‘dingen te bevragen’. Ze realiseerde zich dat ze niet alleen van haar hoofddoek af wilde, maar ook twijfels kreeg over de islam. ‘Maar ik kan niet zomaar terugkomen op de keuze die ik als kind maakte. De islam is duidelijk over de hoofddoek: die is verplicht. Ik loop nu dus het risico om door mijn familie te worden verstoten.’

Weinig zeggenschap

De omvang van de groep vrouwen en meisjes die zich een soortgelijke situatie als Farah bevinden, is niet bekend. Onderzoek naar dit specifieke onderwerp ontbreekt, en Veilig Thuis, de overheidsinstantie waar slachtoffers en anderen incidenten en vermoedens van huiselijk geweld en dwang kunnen melden, registreert geen meldingen van vrouwen die onvrijwillig een hoofddoek dragen. Wie gedwongen of onder druk een hoofddoek draagt, heeft niet zelden ook weinig zeggenschap over haar partnerkeuze of bewegingsvrijheid, maar als daarvan een melding binnenkomt, wordt dat geregistreerd onder ‘huiselijk geweld’ zonder vermelding van de hoofddoekdwang.

Hoezeer de strijd om de hoofddoek onderdeel kan zijn van een groter gevecht tussen dwang en vrijheid illustreert een ernstig geweldsincident in december vorig jaar, toen een 16-jarig Syrisch meisje werd neergestoken door haar oudere broer. De geweldsuitbarsting volgde op de mededeling van het slachtoffer dat ze geen hoofddoek meer wilde dragen en dat ze, tegen de zedelijke normen van haar familie in, buitenshuis werkte. ‘Ik wil zijn wie ik wil zijn’, waren haar laatste woorden voordat haar broer haar stak met een mes. ‘Dit geweld is onderdeel van het familiesysteem waarin de verdachte en het slachtoffer samenleefden’, stelde het Openbaar Ministerie destijds in een verklaring. ‘Het slachtoffer heeft dit moeten doorstaan, omdat ze in de ogen van haar familie niet gehoorzaam was en onzedig gedrag vertoonde.’

Volgens het Openbaar Ministerie, dat met succes vijf jaar cel eiste tegen de broer wegens poging tot doodslag was er daarom sprake van ‘eergerelateerd geweld’: iemand geestelijk of fysiek geweld aandoen om de eer van de familie te herstellen of te beschermen. Deze categorie wordt wel apart geregistreerd door Veilig Thuis. Maar de motieven voor eergerelateerd geweld lopen zeer uiteen, waardoor de meldingen (1.120 in het jaar 2021) geen helderheid verschaffen over de omvang van de hoofddoekproblematiek.

Stiekem hoofddoek af

Sinds een jaar doet Farah stiekem haar hoofddoek af in de stad waar ze momenteel woont en studeert, ver van haar ouderlijk huis. Het voelt goed, zegt ze. Maar de eerste keer dat ze zonder hoofddoek een avondje uitging, ervoer ze geen sensatie van vrijheid. ‘Ik keek in de spiegel en ik herkende mezelf niet. Die avond heb ik thuis urenlang gehuild. Nu herken ik mezelf juist niet wanneer ik mijn familie bezoek en een hoofddoek draag. Het is alsof ik een toneelstukje speel.’

Dat Farah in haar omgeving weinig voorbeelden kent van vrouwen die zonder gedonder in de familie hun hoofddoek aan de wilgen hangen, stemt haar ook niet hoopvol. Ze zag het publiekelijk gebeuren bij Lale Gül, die de autobiografische roman Ik ga leven schreef over haar ontworsteling aan haar repressieve familie. Farah weet dat Gül haar roman en openhartige interviews heeft moeten bekopen met verstoting door haar familie. En ze weet hoe leeftijdsgenoten uit haar gemeenschap over het algemeen weinig positief op Gül reageren.

Lale Gül: ‘Veel vrouwen in Nederland en België berichten mij over allerlei vormen van onderdrukking’. Beeld Daniel Rosenthal / VK

Voor Lale Gül zelf is de last niet meer te dragen. In haar columns laat ze islam-gerelateerde onderwerpen al maanden links liggen. Lezingen geeft ze ook niet meer nadat die geregeld werden verstoord door schreeuwende bezoekers. ‘Alles wat ik schreef werd doorgestuurd naar mijn ouders’, vertelt Gül. ‘Na elk media-optreden werd een uitspraak uitvergroot en begon het gezeik weer met alle dreigementen en haatreacties. Ik kan er gewoon niet meer zo goed tegen. Ik wil het voorlopig rustig houden.’

Haar broertje en zusje spreekt ze sporadisch. Met haar ouders heeft Gül nog altijd geen contact. ‘Ik heb pogingen tot verzoening gedaan, maar die zijn mislukt. Ze zijn het nog steeds niet eens met mijn leefstijl. Nu ik samenwoon met mijn ongelovige vriend zal dat voorlopig ook niet veranderen. Misschien is afstand voor nu ook wel beter.’

Sociale boycot

Voor Gül is de Iraanse Mahsa Amini dan ook een ‘martelaar’ voor religieus en cultureel onderdrukte moslimvrouwen wereldwijd. ‘Ze staat weliswaar voor de strijd van de onderdrukte islamitische vrouw in het Midden-Oosten, maar het zou je verbazen hoeveel vrouwen in Nederland en België mij berichten over allerlei vormen van onderdrukking. En hoe ze vervolgens hun familie verliezen en sociaal geboycot worden wanneer ze zich uitspreken.’

Het gaat volgens Gül om honderden berichten. Ook zijzelf kreeg na de publicatie van haar boek te maken met een ‘sociale boycot’. Zelfs schijnbaar progressieve moslims trokken haar verhaal voortdurend in twijfel, zegt ze, of ze wezen op verhalen van meisjes die wél zonder problemen hun hoofddoek hebben afgedaan. ‘Maar doet mijn verhaal en dat van vele andere meisjes er dan niet meer toe? Dat vond ik heel pijnlijk. Het zou enorm schelen als er ook eens steun kwam vanuit de islamitische gemeenschap.’

Laila Ait Baali (39), directeur van Dutch Genderplatform WO=MEN, wil meer dan graag een lans breken voor jongvolwassenen als Lale Gül en Farah. Dat Ait Baali uit vrije wil een hoofddoek draagt, betekent volgens haar geenszins dat ze niet opkomt voor vrouwen die hem gedwongen dragen. ‘Ik wil niet uitgespeeld worden tegen andere vrouwen, maar zij aan zij strijden voor iets wat wij in essentie allemaal willen: zichtbaar jezelf kunnen zijn.’

Het gebrek aan steun uit de moslimgemeenschap is volgens Ait Baali deels te verklaren door de vijandige sentimenten die na de terreuraanslagen van 11 september 2001 zijn ontstaan in de samenleving. ‘De islamitische gemeenschap sloot de gelederen. Alleen de positieve kanten van de islam mochten worden benadrukt in het publieke debat. Het gesprek over het gebrek aan zelfbeschikkingsrecht is daaraan ondergeschikt geraakt. We hebben het individu geofferd voor het collectieve belang. En dat mogen we onszelf aanrekenen.’

Ait Baali denkt dat kledingvoorschriften tegenwoordig vaker leiden tot botsingen tussen vrouwen en families waar patriarchale familieverbanden heersen dan pakweg tien jaar geleden. ‘De sociale en economische zelfredzaamheid van vrouwen van mijn generatie is veel sterker dan die van de vorige. Hoe sterker vrouwen machtsstructuren betwisten, hoe heviger de terugslag en de neiging om meer controle uit te oefenen.’

Ook Fatima (24) droeg sinds haar 13de ‘zes à zeven’ jaar een hoofddoek. Haar eigen keuze is het nooit geweest: nadat haar vader haar buiten zag lopen met de haren los, kreeg ze de opdracht haar hoofd te bedekken. Veel herinneringen aan die periode heeft ze niet. ‘Ik las ergens dat je door trauma dingen verdringt. Ik weet ook alleen nog dat mijn vader erg kwaad was toen ik op een dag géén hoofddoek meer droeg. Maar hoe die dag precies verliep, weet ik echt niet meer.’

Haar vader heeft zich er inmiddels bij neergelegd – over haar hoofddoek-periode wordt thuis nog zelden gesproken. Maar het afdoen van de hoofddoek heeft haar niet meer vrijheden opgeleverd. Haar vader controleert haar nog steeds, zegt ze gelaten, en hij blijft haar inprenten dat zijn streng-islamitische overtuigingen nooit zullen veranderen. Ze woont nog bij haar ouders, maar wil liever zelfstandig gaan wonen. ‘Ik weet alleen niet waar ik moet beginnen. Op zich doet en regelt mijn vader alles voor zijn kinderen. Maar dat is ook gewoon een manier om ons in bedwang te houden. Ik ben heel afhankelijk geworden.’

Diepe eenzaamheid

Zowel Farah als Fatima ervaart diepe eenzaamheid, ondanks de goede vriendschappen die ze hebben. Farah loopt sinds enkele jaren bij een psycholoog, maar denkt niet dat haar situatie werkelijk wordt begrepen. Fatima wil niet eens aan therapie beginnen zolang ze nog bij haar ouders woont. Ze is te bang voor de pijn en schade die een psycholoog mogelijk naar boven haalt.

Toch bestaan er, hoewel dun gezaaid, in Nederland mogelijkheden om gespecialiseerde hulp te zoeken. Bij Fier, een landelijk expertise- en behandelcentrum op het terrein van geweld in afhankelijkheidsrelaties, krijgen medewerkers regelmatig signalen over meisjes die gedwongen of onder druk een hoofddoek dragen. ‘Harde cijfers hebben we niet. De meiden die bij ons binnenkomen, worstelen vaak ook met andere vrijheidsbeperkingen’, zegt teamleider Refika Kesici-van Zwol.

Behandeling bestaat onder meer uit familietherapie, waaraan ouders vaak wel mee willen doen, zeker als het minderjarigen betreft. ‘We zien dan vaak dat moeders strenger zijn dan de vaders’, zegt Kesici-van Zwol. ‘Ik heb daar geen duidelijke verklaring voor, maar ik vermoed dat moeders meer verantwoordelijkheid dragen voor de opvoeding van het kind en daardoor meer druk vanuit de gemeenschap ervaren.’

In het verleden heeft Fatima een gearrangeerd huwelijk overwogen. Ze hoorde wel vaker dat meisjes op die manier aan hun thuissituatie ontsnappen. Met een huwelijk zou ze haar ouders tevreden stellen én mogelijk meer zeggenschap krijgen over haar leven, was haar gedachte. Maar het risico van een mismatch, en dus een scheiding, vond Fatima te groot. ‘Nee, het enige wat je kunt doen om jezelf te zijn, is weggaan uit je giftige omgeving.’

In veel gevallen is weggaan de enige optie, concludeert ook Lale Gül somber. ‘De tijd dat ik naar buiten kwam met mijn verhaal heb ik als zwaar ervaren. Ik had er zelfs even spijt van. Maar ik koester ook alle goede herinneringen. Ik ontving berichten van vrouwen en homo’s die me vertelden dat ze zich geïnspireerd voelden en voorzichtig aan een escape-plan zijn begonnen. Dat raakt me nog steeds. Maar het liefst zou ik het stokje nu over willen dragen.’

‘Farah’ en ‘Fatima’ zijn niet de echte namen van de betrokken vrouwen. Uit veiligheidsoverwegingen kunnen ze alleen op anonieme basis hun verhaal delen.