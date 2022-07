Nog steeds twee streepjes, ben ik nu nog besmettelijk? En werken sneltests wel bij omikron?

Dag negen: mevrouw Keulemans (die corona heeft) voelt zich al een stuk beter. Morgen mag ze volgens de GGD-spelregels uit isolatie. Maar als je goed kijkt naar het venstertje van de zelftest die ze net heeft afgenomen: tóch weer een vaag tweede streepje. Hoe moet dat nou?

Jur Peppels, een redacteur bij NPO Radio 1 met wie ik soms contact heb, besloot het erop te wagen. ‘Ik heb dat 0800-nummer van de GGD gebeld om het na te vragen’, vertelt hij. ‘Maar mijn positieve test én het feit dat ik nog een verrotte stem had, waren volgens de jongen aan de lijn geen reden om na tien dagen nog binnen te blijven.’ Uiteindelijk zou Peppels veertien dagen lang twee streepjes blijven zien – hij was toen al lang en breed weer aan het werk.

Steek je anderen dan niet aan? ‘Dat weet je nooit zeker. Maar ik zou het niet verwachten’, zegt viroloog Richard Molenkamp (Erasmus MC), als ik hem bel. Al na enkele dagen begint het lichaam antistoffen te maken tegen het coronavirus. ‘Na een weekje verwacht je dat die virusdeeltjes als het ware gecoat zijn met antistoffen. Ze komen cellen niet meer in en zijn dus ook niet besmettelijk.’

Maar de zelftest ziet het virus nog wél, omdat het virus daarbij eerst half uit elkaar valt, in dat flesje met vloeistof dat bij de test zit. De test detecteert zodoende nog wel het zogeheten nucleocapside-eiwit van het virus, een karakteristiek eiwit waarin het virus zijn erfelijk materiaal verpakt en waarop de test aanslaat. Niet besmettelijk, wél een streepje.

Of nou ja, zo hoort het te gaan. In de praktijk hebben sommige mensen ook na twee weken nog weleens wat besmettelijk virus in de keel, merkt Molenkamp op. Neem een studie die toevallig net vorige week verscheen. Artsen uit Boston onderzoeken daarin hoelang ze nog kweekbaar virus uit de kelen van 66 proefpersonen konden oogsten.

Na vijf dagen lukte dat bij ruim de helft niet meer. Maar na tien dagen waren er nog acht mensen – dus zo’n 10 procent – met restjes springlevend, infectieus virus in de keel. Het was maar weinig virus, maar toch: zo iemand zou in theorie anderen kunnen besmetten.

Turend naar het vage streepje op de zelftest, bedenk ik me nog iets. Zijn die zelftests eigenlijk nog wel te vertrouwen? Het virus is immers gemuteerd. Kunnen sneltests virusdeeltjes dan nog wel goed herkennen, zo vraagt onder meer Maria Hoet zich af, een lezer die al ruim een jaar trouw haar coronavragen en -zorgen met me deelt?

Het simpele antwoord luidt: ja, dat lukt redelijk. Het nucleocapside-eiwit waarop zelftests aanslaan, is door de tijd heen gelukkig niet erg veranderd. Maar helemaal hetzelfde gebleven is het ook weer niet: in het nucleocapside van de omikronvariant zijn drie bouwsteentjes veranderd en ontbreekt een bobbeltje dat er eerst nog wel zat.

Vooral de Panbio-sneltest van Abbott lijkt daarvan hinder te hebben. Zijn gevoeligheid voor corona is ongeveer gehalveerd, lees ik in een overzichtsstudie. De Flowflex-test die mijn partner gebruikte, presteert nauwelijks slechter. Kennelijk ‘kijkt’ die naar een stukje nucleocapside dat onveranderd is gebleven. De gevoeligheid van de MPBio-test ging van 77 naar 70 procent, die van de Clinitest van 83 naar 70 procent, toonden Utrechtse onderzoekers intussen aan.

Het verschilt dus per merk. Maar er is nog iets: de plek van het virus zelf. ‘We denken dat het zinvol is om ook in de keel te testen’, zegt arts-microbioloog Jan Kluytmans (UMC Utrecht). Kluytmans nam de proef op de som toen hij onlangs zelf corona had. Tot zijn verbazing merkte hij dat de infectie zich leek te verplaatsen. Aanvankelijk was de zelftest ‘knalpositief’ in zijn keel en negatief in de neus, later was het juist vooral zijn neus waarop de test aansloeg. ‘Dit toont de dynamiek van het virus in het lichaam’, vermoedt hij.

De studies ondersteunen dat beeld. Bij de deltavariant kwamen de positieve sneltests vooral van de neuswatjes; bij omikron is de keeltest vaker positief, volgens een kleine studie die net verscheen. Doe het voor de zekerheid dus allebei. Het wattenstaafje eerst achter in de keel en dan in de neus steken – niet erg fris, maar nog altijd een stuk beter dan andersom – vergroot de trefkans van zo’n 70 naar ruim 80 procent, volgens weer een andere analyse.

Tot er een nieuwe variant komt, het virus zijn genetische structuur wat herschikt en zijn nucleocapside weer een beetje opschudt. Dan begint het gedonder van voren af aan en kan de wetenschap weer helemaal opnieuw beginnen, met uitzoeken hoe goed hun tests nog werken.