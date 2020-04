Nog steeds neemt het aantal corona-opnames toe, maar wel minder snel dan vorige week

Een arts luistert naar de longen van een patiënt die herstelt na een ic-opname in het HMC Westeinde ziekenhuis. Beeld ANP

Het aantal nieuwe ziekenhuisopnames is met 260 personen iets hoger dan zondag, maar nog altijd veel lager dan de instroom van 500 en meer van vorige week. Na drie dagen daling neemt het aantal nieuwe opnames vandaag wel weer enigszins toe. Dit hoeft geen trendbreuk te betekenen. Een deel van de opnamen is van eerdere dagen, en in het weekend zijn de aantallen vaak sowieso iets lager.

Net als vorige week lijkt vooral in Brabant de groei van ziekenhuispatiënten af te vlakken. In Limburg en Zuid-Holland worden nu per dag meer nieuwe opnames geregistreerd dan in Brabant.

Het aantal sterfgevallen is iets lager dan een dag eerder. Het RIVM meldt 101 nieuwe overledenen als gevolg van corona. Zondag meldde het instituut 115 sterfgevallen. Een deel van deze patiënten kan eerder overleden zijn. Tot nu toe zijn er in totaal 1.867 personen als covid-19-slachtoffer geregistreerd. Aangezien het RIVM niet iedereen test kunnen de daadwerkelijke cijfers voor ziekenhuisopnamen en doden wel hoger liggen.

Het aantal bezette bedden op de intensive care loopt gestaag verder op. Inmiddels zijn er 1.409 bedden op de intensive care bezet, 24 bedden meer dan een dag eerder. Aangezien de capaciteit voor coronapatiënten is uitgebreid naar 1.900 ic-bedden, zijn er vooralsnog geen nijpende tekorten in de ziekenhuizen. Gisteren meldde het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) dat er daarnaast nog 505 bedden beschikbaar zijn voor niet-covid-zorg.

De toename van de bezetting op de intensive care is de laatste dagen een stuk lager dan een week geleden. Toen kwam er zo'n 100 bedden per dag bij. Deze verbetering komt omdat er minder nieuwe patiënten worden opgenomen in het ziekenhuis. Dagelijks gaan er nu zo’n 50 à 60 nieuwe patiënten naar de intensive care.

Tegelijkertijd komen er door sterfte en herstel van patiënten weer bedden vrij. Dagelijks overlijden er zo’n twintig patiënten door het coronavirus op de intensive care, blijkt uit informatie van de stichting NICE. Daarnaast zijn er ook enkele patiënten per dag die herstellen en weer naar een gewoon bed in het ziekenhuis worden overgebracht.

Er zijn nu 7.135 mensen vanwege besmetting met het coronavirus opgenomen (geweest) in het ziekenhuis. In Nederland zijn nu 18.803 patiënten positief getest in Nederland, 952 meer dan gisteren. De toename van besmettingen blijft een grillig patroon vertonen. Dat meer zegt over het aantal testen dat wordt uitgevoerd - dat aantal wordt flink opgevoerd - dan het daadwerkelijk aantal besmettingen.