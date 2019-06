Nog stééds geen mariniers voor Vlissingen door opeenstapeling klachten

Het Korps Mariniers voert een landing uit op het strand van Vlissingen. (Archieffoto uit 2013) Beeld ANP

De droeve geschiedenis van de mogelijke verhuizing van het korps mariniers naar een nieuw te bouwen kazerne in Vlissingen kan symbool staan voor de wijze waarop het ministerie van Defensie de afgelopen jaren is verwaarloosd. Staatssecretaris Barbara Visser moest vrijdag in de Tweede Kamer andermaal uitstel van de besluitvorming aankondigen. Pas op uiterlijk 1 juli 2020 wordt nu besloten of opdracht wordt verstrekt met de bouw te beginnen. Het is de vierde keer dat uitstel wordt aangevraagd. Volgens het oorspronkelijke plan zou de kazerne in 2017 in gebruik worden genomen. Dat wordt nu op z’n vroegst 2024.

De staatssecretaris maakt zich zorgen om het grote aantal mariniers dat voortijdig het korps verlaat. Vorig jaar waren dat er 182. Dit jaar zijn tot dusver 93 mariniers vertrokken. Ter vergelijking: in 2010 waren dat er in een heel jaar 44. Als dit vertrektempo aanhoudt, zijn er volgens de korpsleiding straks te weinig mariniers om met name de middenfuncties te vervullen.

Sociale leven

De mariniers zijn nu gehuisvest in de Van Braam Houckgeestkazerne bij Doorn, waar zich in de directe omgeving ook hun oefenterreinen bevinden. Uit diverse onderzoeken en petities blijkt dat veel mariniers niets voelen voor een verhuizing. Hun sociale leven speelt zich af in de omgeving van Doorn, hun partners hebben banen die ze voor een verhuizing naar Zeeland zouden moeten opgeven. Brigadegeneraal Jeff Mac Mootry voorspelde vorig jaar dat wellicht de helft van de mariniers het Korps zal verlaten.

Ook de kwaliteit van de kazerne is al jaren onderwerp van discussie. Zowel de huisvesting van de manschappen als de oefenmogelijkheden zou volgens militaire vakbonden te wensen over laten. Het College voor Geschillen Medezeggenschap Defensie stelde vorig jaar vast dat de mariniers te weinig betrokken zijn bij het vaststellen van de eisen voor een nieuwe kazerne. Defensie beraadt zich nog op adviezen van de tijdelijke medezeggenschapscommissie en de commandant der zeestrijdkrachten. De verhuizing naar de nieuw te bouwen Michiel Adriaanszoon de Ruyterkazerne werd in 2011 doorgezet door toenmalig minister van Defensie Hans Hillen en bleek al snel omstreden.

Compensatie

Inmiddels raakt ook in Zeeland het geduld op. Gedeputeerde Carla Schönknecht en wethouder van Vlissingen Albert Vader beklaagden zich onlangs bij de staatssecretaris over de vele miljoenen euro’s die Zeeland misloopt door het uitstel. De kazerne is mede bedoeld als compensatie voor een reeks overheidsdiensten die de afgelopen jaren de provincie verlieten.

Ook van de andere kant wordt de druk opgevoerd. De gemeente Utrechtse Heuvelrug, waartoe Doorn behoort, dringt aan op snel vertrek van de mariniers. Het heeft het kazerneterrein al geruime tijd in gedachten voor een nieuwe woonwijk.

De Haagse politiek is verdeeld over de vraag of de verhuizing sowieso moet doorgaan. Over de extra kosten van het uitstel gaat de staatssecretaris de Kamer later informeren. Wordt de aanbesteding afgebroken, dan kost dat enkele tientallen miljoenen euro’s.

