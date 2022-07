‘Nog steeds denk ik dat Jumbo-Visma de beste kans ooit op de gele trui heeft, maar het is wel vaker misgegaan’

Geletruidrager Jonas Vingegaard na de etappe met finish in Carcassonne. Beeld REUTERS

Ha Robert, nou dat was met het zondagje wel voor Jumbo-Visma.

‘Zeg dat. Eigenlijk de tweede rampdag voor de ploeg in deze Tour. Die vijfde etappe, waarin Roglic viel en zelf zijn schouder weer terug in de kom zette, was ook heel erg. Toen had Vingegaard problemen met zijn ketting, kreeg de fiets van zijn helper Van Hooydonck die zo hoog stond dat hij niet bij de trappers kon. Uiteindelijk verloor hij daar 13 seconden. Het is voor hem te hopen dat hij niet met minder dan 13 seconden de Tour verliest.’

Hij leidt nog altijd met 2 minuten en 22 seconden op Tadej Pogacar.

‘Ja, dankzij die geweldige elfde etappe, waarin Roglic deed of hij nog heel goed was en ze om beurten wegsprongen bij Pogacar. Maar wat er zondag allemaal in zeer korte tijd misging, maakt het allemaal wel weer heel spannend.’

Wat is na al die ongelukken nu de grootste bedreiging voor het geel, denk jij?

‘Ik denk toch wel het wegvallen van Steven Kruijswijk. Die leek heel sterk en is ook altijd nog erg goed in de laatste week. Er komen na deze rustdag direct drie stevige bergetappes in de Pyreneeën. Daar was Kruijswijk dus de ideale helper geweest voor Vingegaard.’

Steven Kruijswijk op de Alpe d'Huez. Beeld AP

Al houdt Jumbo wel groenetruidrager Wout van Aert...

‘Ja die is ongekend sterk. Tijdens de etappe zondag heeft hij allemaal werk gedaan voor de ploeg en aan het einde won hij bijna nog de sprint. En de ploeg van Pogacar is ook al twee renners kwijt, dus wat dat betreft is het in balans.’

Jij zat de hele dag in Carcassonne, was dat een beetje vol te houden?

‘In het perscentrum ging het wel. Maar na afloop van de koers stond ik tussen de bussen en daar was het zo heet dat ik bijna van mijn stokje ging.’

Maandag zitten al die renners in diezelfde hitte, want het is rustdag. Waar doen ze verstandig aan? In een kamer met airconditioning zitten, of juist door die hitte rijden?

‘In onze rubriek Taco’s Tourdebuut spreek ik daar vandaag over met Taco van der Hoorn, die bewegingswetenschapper is. Hij zegt om te beginnen dat het natuurlijk gekkenwerk is om 200 kilometer in de zon te gaan fietsen als het advies is om vooral binnen te blijven en je kalm te houden. Maar goed, de Tour is op wel meer vlakken niet per se een verstandige onderneming.

‘Taco volgt een ‘Hitte Adaptatie Protocol’ om zijn lichaam zo goed mogelijk aan die hitte te laten wennen. Daarom moet zijn lichaam elke dag zeker een uur boven de 37 graden verwarmd worden en neemt hij elke dag een heel warm bad. Op deze rustdag hoeft hij daarvoor de kraan dus niet open te zetten, maar kan hij gewoon een rondje gaan fietsen.’

Geraint Thomas van Ineos Grenadiers neemt een stuk ijs aan om zich af te koelen. Beeld AFP

En wat doe jij?

‘Stukjes tikken natuurlijk. Normaal zijn er op die rustdagen bij alle ploegen persconferenties, maar door corona is dat allemaal online. Dus dat ga ik vanuit mijn hotelkamer doen. Ik ben vooral benieuwd hoe Jumbo-Visma terugkijkt op de etappe van zondag natuurlijk. Vingegaard is mentaal niet de allersterkste, zo is in het verleden gebleken. Dus ik hoop erachter te komen of hij het nog een beetje ziet zitten.’

Als dat niet zo is, gaat hij dat natuurlijk niet zeggen?

‘Nee, daar heb je ook wel weer gelijk in. Vingegaard gaat het wiel pakken van Pogacar en proberen dat ventiel drie Pyreneeënritten lang te blijven volgen. Om daarna, op zaterdag, een zo goed mogelijke tijdrit te rijden. En Pogacar gaat denk ik direct dinsdag al proberen om de niertjes van Vingegaard te proeven. Dat gaat heel spannend worden. Het blijft ongelofelijk hoe Jumbo-Visma, en ook voorganger Rabobank, vaak dicht bij Toursucces is geweest en het toch nog misging. Nog steeds denk ik dat dit de beste kans ooit is, maar ze hebben in het verleden al zo vaak pech gehad.’

Over pech gesproken, ik las dat Jumbo-Visma Wilco Kelderman heeft gecontracteerd.

‘Ja, dat is officieel nog steeds niet bevestigd, maar het zingt al lang rond. Net als de naam van Dylan van Baarle, trouwens. Ze hebben natuurlijk ook Nederlandse toppers nodig, door het stoppen van Tom Dumoulin. De Nederlandse ploeg rijdt na de val van Steven Kruijswijk nu zelfs helemaal zonder Nederlanders in de Tour. Kelderman kan een goede kopman zijn, dat heeft hij in 2020 bewezen door derde te worden in de Giro. Maar hij is inderdaad ook een enorme pechvogel, bijna elk jaar heeft hij wel een ernstige valpartij gehad.’