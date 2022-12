Nog sneller dan voorspeld krijgt het kabinet het deksel op de neus: asieldeal blijkt zeer beperkt houdbaar

Staatssecretaris Eric van den Burg (Justitie en Veiligheid) wordt rondgeleid in een school door leerlingen, tijdens de open azc dag. Beeld ANP / ANP

De VVD heeft besloten om er nog even niet te zwaar aan te tillen. De eigen staatssecretaris Eric van der Burg, verantwoordelijk voor het asielbeleid, laat weten dat hij het vonnis voorlopig ‘bestudeert’. Tweede Kamerlid Ruben Brekelmans heeft nog hoop dat het meevalt: ‘De rechter heeft uitspraak gedaan in het geval van één specifiek gezin. De nareismaatregel blijft in algemene zin voorlopig van kracht.’

Ze reageren op het vonnis dat maandag de pakjesavond van veel VVD-kopstukken zal hebben overschaduwd: de voorzieningenrechter in Haarlem verklaarde de nareisbeperking voor familieleden van toegelaten asielzoekers onwettig. Een Syrische vrouw die in Nederland een asielvergunning heeft gekregen, haalde haar gelijk en mag haar gezinsleden meteen laten overkomen naar Nederland. Zij hoeven niet eerst een half jaar te wachten.

Die wachttijd was deel van het politieke compromis dat VVD, CDA, D66 en ChristenUnie eind augustus bereikten na een zomer waarin het Nederlandse asielbeleid zichzelf volledig vastdraaide. In Ter Apel sliepen mensen structureel buiten, verstoken van de meest elementaire voorzieningen, tot het punt dat de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd uiteindelijk ingreep en de situatie tot ontoelaatbaar bestempelde.

Het leidde, na dagenlang koortsachtig overleg binnen de coalitie, tot de toezegging van 20 duizend woningen voor statushouders op korte termijn. Ook werd er 740 miljoen euro uitgetrokken om het al jaren geleden beloofde netwerk van ‘flexibele en kleinschaliger opvang’ uit te rollen over het land, opdat het asielstelsel voortaan beter voorbereid zou zijn op instroompieken en die niet steeds zouden leiden tot acute bestuurlijke paniek.

Politieke deal

Maar de VVD van premier Rutte, bevreesd voor de ‘aanzuigende werking’ van zo'n opvangstelsel, eiste in ruil daarvoor een maatregel die de komst van nieuwe asielzoekers snel merkbaar zou verlagen en de druk even van de ketel zou halen: de termijn waarbinnen beslist wordt of gezinshereniging mag plaatsvinden werd verlengd. Dat gold ook voor de termijn waarbinnen vervolgens daadwerkelijk een visum wordt verleend aan familieleden die mogen overkomen. Belangrijkste voorwaarde voor een nareisvergunning: de asielzoeker moet hier eerst woonruimte hebben gevonden.

De coalitiepartijen bleken het in hun uitleg meteen oneens over de precieze uitwerking van die maatregelen, maar experts analyseerden dat het neerkwam op een beslissing na negen maanden en een visumverlening na zes maanden. In de praktijk betekent dat maanden uitstel.

Diezelfde experts voegden er meteen aan toe dat het zo juridisch waarschijnlijk niet kon. En dat vonden niet alleen de externe deskundigen, maar ook de Europese Unie én Van der Burgs eigen ambtenaren. ‘Het is mogelijk dat een rechter niet in deze redenering meegaat’, schreven ze in adviezen die in augustus in de ministerraad werden besproken. ‘De juridische houdbaarheid van deze maatregel is geen zekerheid.’

Ook wezen ambtenaren op het risico van ‘aanzienlijke dwangsommen’ die de rechter aan de immigratiedienst IND zou kunnen opleggen als hij zou oordelen dat de wettelijke beslistermijnen door het nieuwe beleid worden overschreden.

Het kabinet negeerde de roep vanuit de oppositie om eerst advies te vragen aan de Raad van State, de belangrijkste juridisch adviseur van de overheid. De coalitiepartijen besloten het erop te wagen, in de hoop dat ze weer even vooruit zouden kunnen, niet wetend dat het nog voor de jaarwisseling mis zou gaan, bij de eerste de beste gelegenheid in de rechtszaal.

Geen excuus

De uitspraak van de rechter in Haarlem gaat over één vrouw en één gezin, in een specifieke situatie: de nareizigers, afkomstig uit Syrië, verblijven op dit moment in Soedan op een tijdelijk visum dat deze week afloopt. Vandaar het spoedeisende karakter van het vonnis. En vandaar ook dat de uitspraak op zichzelf niet in één keer de hele nareisbeperking van tafel veegt.

Maar in algemene zin draait het vonnis er niet omheen: een land kan het internationale recht op gezinshereniging ‘niet, ook niet tijdelijk’ van tafel halen. Ook niet, zoals het kabinet bij de rechter probeerde, als een land aanvoert dat er te weinig opvangcapaciteit is voor de nieuwkomers. ‘Zelfs niet als die migrantengroep in een toestand van zeer verregaande materiële behoeftigheid terechtkomt.’

Gebrek aan bedden, sanitair en voedsel in Ter Apel is, kortom, geen juridisch geldig excuus om het asielbeleid in te perken. Voor iedere nareiziger ligt de weg vrij om de vertraging aan te vechten.

De linkse oppositiepartijen haalden maandagavond meteen hun gelijk en zullen dinsdag opheldering eisen van Van der Burg: wat nu? Blijft de toezegging van de zoektocht naar extra opvangcapaciteit wél staan nu het VVD-deel van de deal wordt weggeblazen en het broze politieke evenwicht in de coalitie weer ruw wordt verstoord?

De regeringspartijen zijn binnenskamers al enkele weken op zoek naar een fundamentelere aanpak van het asielbeleid. Daar dachten ze nog even de tijd voor te hebben.