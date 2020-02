Nog snel van alles inslaan voor het geval dat: het loopt storm bij de prepshops

Artikelen vliegen de deur uit bij de prepshop in Utrecht. Jeroen Klaassen helpt met het inpakken van de bestellingen die variëren van de mondkapjes tot complete gasmaskers en noodrantsoenen. Beeld Raymond Rutting

Op de vierde etage van een industriepand in De Meern sjouwen medewerkers af en aan met dozen waterfilters, desinfecterende gels, sterk filterende gasmaskers en koekjes die nog zeker vijf jaar houdbaar zijn. Het coronavirus heeft de bestellingen opgestuwd bij prepshop.nl, een van de grootste webwinkels in Nederland voor zogeheten ‘preppers’ – mensen die zich op noodsituaties voorbereiden door op voorhand producten in te slaan.

Voor het meest gewilde product, mondkapjes, zijn de bezoekers van de website al te laat. Nadat duidelijk was geworden dat het coronavirus zich snel had verspreid door China, duurde het twee dagen voordat prepshop.nl door de voorraad mondkapjes heen was. ‘Toen konden we, via wat omwegen, nog nieuwe bestellen. Na de uitbraak in Italië waren ze niet meer leverbaar’, zegt eigenaar Luuk van de Ruit donderdag. ‘Vandaag hebben we er voor het eerst weer tweeduizend binnengekregen. Het was niet eens zeker dat die kapjes zouden komen: we zijn afhankelijk van een schatting van de groothandel. Je kunt alleen bestellen en hopen dat je ze op tijd krijgt. Als de bestelling later komt, moet je ze toch afnemen.’ Later belt hij met een update: van de 2.000 kapjes heeft hij er in vier uur tijd 1.327 verkocht.

Onzekerheid

De webshop die Van de Ruit in december overnam van ‘prepexpert’ Jeroen Klaassen, draait dankzij het coronavirus beter dan ooit. Ook zonder mondkapjes zit de site aan zijn leveringslimiet: honderd artikelen per dag. Hoeveel meer dat is dan in een rustige periode? ‘Houd het maar op een vertienvoudiging.’ Ook vergelijkbare winkels als allprepare.nl en The Dutch Prepper Webshop beleven drukke tijden, melden zij aan het ANP.

Jeroen Klaassen, die nog steeds bij het bedrijf werkt, bespeurt onzekerheid bij klanten. ‘Mensen zien dat corona in andere landen groots wordt aangepakt en dat er in Nederland weinig gebeurt. De overheid wil geen paniek creëren, en dat is begrijpelijk. Tegelijkertijd zijn er wel redenen om alert te zijn.’

Transistorradio

Er is niets mis met het inslaan van een noodpakket om te anticiperen op een crisis, zei Tijs van Lieshout, brandweercommandant Amsterdam-Amstelland, onlangs in het tv-programma Buitenhof. Vooral in de grote steden, waar de bevolking ‘anoniemer’ leeft en eerder op zichzelf is aangewezen, kan het handig zijn om een transistorradio en wat eten en drinken in huis te hebben. Buiten deze steden mag men volgens Van Lieshout rekenen op de hulp van buurtgenoten.

Hij verwees naar het westen van de Verenigde Staten, waar men gewend is te anticiperen op aardbevingen. Daar zijn de eerste 72 uur ‘voor jezelf’, als burger. Zoiets zou in Nederland ook een idee zijn bij rampen of crises waarbij getroffenen aanvankelijk op zichzelf zijn aangewezen, zoals bij grootschalige stroomuitval. Daarna komen pas de hulpdiensten in beeld. Volgens Lieshout zouden mensen de eerste drie dagen voor zichzelf moeten kunnen zorgen, ‘en het liefst ook voor hun buren. Bijvoorbeeld voor tante Nelly van drie hoog boven die niet meer uit de voeten kan.’

Crisisbeheersing

‘Allemaal onzin’, noemt Menno van Duin het hamsteren ter voorbereiding op een crisis. De lector crisisbeheersing van het Instituut Fysieke Veiligheid: ‘Laat die mensen het vooral doen, hoor. Maar crises doen zich zo weinig voor, de kans is heel klein dat je nut hebt van zulke preparaten. En waarom zou je al die dingen in huis halen als je buurman ook even een kratje Spa kan komen brengen als het nodig is?’

En als de buurman niet over een paar flessen Spa beschikt? ‘Dan staan het Rode Kruis, de kerk of de sportvereniging wel paraat. We zijn zo goed georganiseerd tegenwoordig, via WhatsApp hebben we met iedereen contact.’

Van Duin ziet het niet snel gebeuren dat Nederlandse steden of dorpen vanwege het virus van de buitenwereld worden geïsoleerd. ‘Mensen zijn daar dus ook helemaal niet mee bezig. Zo gaat dat met risico’s: pas als de balkons van een gebouw vallen, maken mensen zich zorgen of zoiets ook bij hen kan gebeuren. Een minderheid heeft misschien nu het gevoel zich te moeten voorbereiden op corona, want met niets doen hou je de angst in stand. Maar we zitten hier niet in de bushbush of op het platteland van Zweden, waar je 50 kilometer moet rijden voor de dichtstbijzijnde winkel.’

‘Zie preppen als een verzekering’, zegt Klaassen in het pand van prepshop.nl. ‘Je stopt veel geld in iets dat je misschien nooit nodig hebt. Iedereen maakt daarin voor zichzelf een risicoafweging.’