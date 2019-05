Nog nooit was het zo druk op Mount Everest; deze week zeven doden

Al in 2013 schreef verslaggever Toine Heijmans in de Volkskrant dat de beklimming van de Mount Everest is verworden tot een ‘freak show’. Uit zijn verhaal toen:

“Het lijkt erop dat een deel van de duizend alpinisten die dit jaar een poging wagen dat niet meer doen om de Everest (8.848 m) te overwinnen, maar vooral zichzelf. Op de spaarzame dagen dat de top beklommen kan worden is het intussen zo druk in de ‘zone des doods’, dat er verkeersopstoppingen ontstaan. Files van klimmers die soms twee uur rillend moeten wachten bij de kritieke passages, op plekken ver boven de achtduizend meter, waar zo weinig zuurstof in de lucht zit dat ademen alleen al een krachtmeting is.

National Geographic Magazine stuurde schrijver en avonturier Mark Jenkins naar boven. In het juninummer van het blad komt hij - verhalend over ingevroren lijken, achtergelaten rotzooi en concurrerende klimmers die elkaar geen centimeter ruimte gunnen - tot de volgende conclusie: ‘De berg is een icoon geworden voor alles wat er mis is met het bergbeklimmen.’

Frits Vrijlandt, de eerste Nederlander die, in 2000, de Everest via de noordkant beklom, noemt het verhaal ‘een beetje overdreven’, maar maakt zich net als anderen zorgen over het alpiene circus dat telkens losbreekt in mei, de maand met de meeste kans op succes. ‘Van mij mag iedereen die de mogelijkheid heeft omhoog. Maar het is geen gelukzoekersberg. Je moet er ervaring voor hebben. Het moet niet op een lijstje staan, als: ik wil het Kanaal over zwemmen, van Noord- naar Zuid-Amerika fietsen en de Everest op.’

Vrijlandt vindt dat een klimmer in staat moet zijn op eigen kracht de top te halen. ‘Maar je ziet ook steeds meer mensen waar iets mee is. Blinden, gehandicapten, mensen die geholpen worden door begeleiders. Ook mensen met te weinig geld. Dat geeft problemen.’

Het beklimmen van de top is de laatste tijd eenvoudiger geworden door beter materiaal en betere gidsen en vooral betere logistiek. Voordat de alpinisten omhoog gaan, maken tientallen sherpa’s de berg klaar door vaste touwen aan te leggen. Klimmen langs die ‘fixed ropes’ is min of meer verplicht. Bedrijven bieden ‘full service’-expedities aan, inclusief espressomachine in het basiskamp. Dat trekt ook mensen met minder ervaring.”