Nog nooit stimuleerde toerisme de Nederlandse economie zó sterk

Duizenden Chinese toeristen bezoeken de Designer Outlet Roermond om te winkelen. Beeld ANP

Dat blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). ‘Het belang van toerisme voor de economie, en daarmee de uitgaven, zijn nog nooit zo hoog geweest. Hetzelfde geldt voor de werkgelegenheid’, zegt CBS-hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen.

De meeste toeristische uitgaven komen uit de portemonnee van binnenlandse gasten (51,9 miljard), buitenlandse gasten gaven zo’n 32 miljard uit. De resterende 3 miljard gaat op aan culturele subsidies voor bijvoorbeeld musea en vakantiebenodigdheden als tenten en caravans. Van de toeristische uitgaven profiteerden vooral ondernemers in de horeca. In mindere mate kwamen de bestedingen terecht bij reis- en luchtvaartorganisaties, de kunst- en cultuursector of sport- en recreatieclubs.

De afgelopen tien jaar steeg het aantal buitenlandse toeristen in Nederland naar zo’n negentien miljoen per jaar. Dat drijft de uitgaven en werkgelegenheid flink op. In totaal kwamen er vorig jaar 27 duizend banen bij. Een behoorlijk deel daarvan zijn deeltijdbanen. Omgerekend houdt de toeristische sector ongeveer 474 duizend mensen voltijd aan het werk.

De toerisme-industrie is uitgegroeid tot een belangrijke pijler onder de Nederlandse economie. Het aandeel aan de economie steeg vorig jaar met 4,4 procent en daarmee bedroeg de toegevoegde waarde vorig jaar 30,4 miljard euro. ‘Dat is in dezelfde orde van grootte als bijvoorbeeld de bouw (33 miljard) en de ICT (34 miljard)’, zegt Van Mulligen.



Intercontinentale bezoekers

Een aantal ontwikkelingen illustreert waarom de magnetische werking van Nederland op toeristen zich zo sterk heeft ontwikkeld. Zo kiezen steeds meer toeristische ondernemers ervoor om de intercontinentale toerist te bedienen. De meerderheid van de toeristen komt nog altijd uit buurlanden Duitsland, België en Verenigd Koninkrijk, maar ook Chinezen en Japanners kiezen in toenemende mate voor een bezoek aan Nederland.

Ondernemers spelen daarop in met op Aziatische leest geschoeide marketing, Chinese betaalmethoden en vertaalde toeristische voorlichting. Die strategie wordt niet alleen toegepast door de grote toeristische trekpleisters, maar ook minder bekende attracties richten zich op de Aziatische gast, die een stuk royaler is met zijn uitgaven dan de Europese bezoeker.

Amsterdam, Giethoorn en de Zaanse Schans zijn nog altijd de meest bezochte plekken door toeristen. Om de druk op die hotspots te verlichten heeft het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen (NBTC) vorig jaar een spreidingsstrategie ontwikkeld, die als doel heeft de toeristen richting zuidelijke en oostelijke provincies te navigeren.

Daardoor verhevigt de strijd om aandacht van de buitenlandse gast op steeds meer plekken in Nederland. In verwoede pogingen de bezoekers zo lang mogelijk vast te houden, bieden accommodaties, pretparken, campings en festivals steeds vaker elkaars soort diensten aan. De harde concurrentie zorgt voor verwevenheid en marktbotsingen. Onderling zal dat voor spanningen zorgen, naar buiten toe is de toeristische aantrekking onverminderd groot.

Toerisme als verdienmodel Vorig jaar ontving Nederland negentien miljoen buitenlandse bezoekers uit alle werelddelen, twee keer zoveel als tien jaar geleden. Met een gezamenlijke besteding van bijna 14 miljard euro is toerisme een volwassen economische sector. Maar wie verdient er eigenlijk aan die enorme toestroom, en op welke manieren? Deze zomer dook de Volkskrant in de commerciële kant van toerisme. Aflevering 1: Het groeiend aantal buitenlandse toeristen zorgt voor extra concurrentie onder ondernemers. De strijd om de bezoeker wordt steeds meer buiten de steden gevoerd. Dat moet ook wel: bekende trekpleisters lopen tegen de capaciteitsgrenzen. Aflevering 2: De bezoekers van de ruim 1.100 kleine en grotere festivals in Nederland komen meer en meer uit het buitenland, terwijl de bedrijven die hier de podia bouwen en wc’s plaatsen steeds vaker de grens over gaan. En niet alleen bij vrolijke evenementen. Aflevering 3: De miljoenen toeristen doen Amsterdam uit zijn voegen barsten, maar zijn ook een grote bron van inkomsten. Werven gewiekste ondernemers hun inkomsten op discutabele gronden? Vier verdienmodellen achter het massatoerisme in Amsterdam ontleed. Aflevering 4: Chinese bezoekers besteden in Nederland bijna drie keer zoveel als Duitse toeristen. Geen wonder dat trekpleisters als park de Hoge Veluwe en Giethoorn het Chinezen naar de zin probeert te maken. Maar profiteert de middenstand daar eigenlijk wel van? En hoe krijg je ze eigenlijk deze kant op?