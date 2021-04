Nog nooit gaven Nederlanders zoveel uit bij Europese webwinkels als vorig jaar

Een distributiecentrum van Amazon in de Duitse stad Mannheim. Beeld Reuters

Dat blijkt uit voorlopige cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Sinds 2014, het jaar dat het CBS begon bij te houden hoeveel Nederlanders uitgeven aan online bestellingen bij Europese webwinkels, zijn die bestedingen elk jaar gestegen. Maar een toename van bijna 32 procent, zoals in 2020, is nog niet eerder gezien.

Die stijging is het gevolg van de coronacrisis en de bijbehorende lockdownmaatregelen, waardoor mensen minder naar gewone winkels gingen en konden. Ook de uitgaven bij Nederlandse internetverkopers schoten hierdoor omhoog, blijkt uit eerdere CBS-cijfers. Hier nam de online-omzet met meer dan 40 procent toe. Het is niet altijd duidelijk of een webwinkel Nederlands is of niet; buitenlandse webwinkels kunnen een Nederlandstalige versie van hun website hebben.

Binnenlandse bestedingen

Volgens het CBS heeft het feit dat Nederlanders steeds meer uitgeven in buitenlandse webwinkels weinig invloed op de binnenlandse bestedingen. Deze aankopen vormen namelijk maar een klein deel van de totale bestedingen van consumenten.

Het CBS kon de uitgaven bij Europese internetwinkels berekenen doordat zij verplicht zijn een btw-aangifte in te dienen als ze voor meer dan 100 duizend euro per jaar verkopen aan Nederlandse consumenten. Webwinkels waar Nederlanders minder geld uitgaven, tellen dus niet mee in het onderzoek.

De pandemie beïnvloedt niet alleen hoe mensen producten bestellen, maar ook wat ze bestellen. Zo zette de Nederlandse detailhandel volgens het CBS 5,9 procent meer om in 2020 dan in 2019, maar de verdeling is extreem ongelijk: waar de voedingssector hard groeide, stortte de verkoop van kleding en schoenen in.

Dat laatste had grote gevolgen binnen de kledingindustrie. Textielwerkers in lagelonelanden waren de dupe doordat modeketens bestellingen afzegden, bleek bijvoorbeeld toen de Volkskrant een van hen bezocht in Cambodja.