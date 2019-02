Nog niet zeker of helft Nederlandse pulsvissers inderdaad door mag van Europa

Donderdag gaat Schouten in de Tweede Kamer in debat over de toekomst van het Nederlandse pulsvissen. Bij gebrek aan een ‘vastgestelde tekst’ van het pulsvisoverleg tussen de EU-ministers, het Parlement en de Commissie vorige week in Straatsburg, loopt de minister in haar Kamerbrief dinsdag vooruit op wat in het akkoord komt te staan.

Schouten zegt in haar brief te begrijpen dat bij vissers de behoefte aan duidelijkheid groot is, maar dat het wachten nu is op Europa voordat zeker is hoeveel boten nog ruim twee jaar mogen blijven varen met hun pulstuig. Volgens een woordvoerder van Schouten heeft zijzelf nooit gezegd dat van Europa 42 schepen door mochten, maar sprak zij altijd van ‘een groot aantal’. De verwachte ‘beperkte overgangsperiode’ tot 1 juli 2021 is wat haar betreft hoe dan ook ‘teleurstellend’. De verwachting is dat het Europees Parlement en de Raad in maart hun definitieve oordeel vellen, waarna het verbod voor de overige schepen een paar maanden later in zal gaan.

Nederland heeft begin deze eeuw als enige EU-lidstaat het pulskorvissen serieus aangepakt. Onder het mom van wetenschappelijk onderzoek werden 22 schepen uitgerust met het tuig dat platvissen met elektrische schokjes opschrikt van de zeebodem. Dit zorgt voor minder ecologische schade en een lager brandstofgebruik dan het gebruik van de oude boomkortechniek, waarbij een balk met zware kettingen over de zeebodem wordt getrokken.

Lagere kosten

Met name de lage brandstofkosten was reden voor veel vissers om over te stappen, waardoor – met goedkeuring van de Europese Commissie – het aantal ontheffingen steeg naar 84. Terwijl de Nederlandse vissers hun investeringen snel terugverdienden, wekte het pulsen vooral in Frankrijk wrevel onder kleinschalige vissers. Met veel succes wisten zij een anticampagne op te tuigen tegen de ‘industriële’ Nederlandse praktijken.

De eerste 42 schepen kregen destijds voor onbepaalde tijd een ontheffing om te mogen vissen met stroomschokjes, wat officieel verboden is in Europa. Van de andere helft loopt in de komende maanden hun vergunning af. Veel van hen komen uit Urk en de kans lijkt nu zeer gering dat zij nog door mogen. Vorige week woonde minister Schouten de jaarlijkse biddag bij in een kerk in Urk, waar zij de vissers al voorbereidde op de ‘zware beslissing’ uit Straatsburg.

De minister zegde onder meer 15 miljoen euro toe voor nieuwe innovaties, maar lang niet alle vissers zitten te wachten op nog een ongewis avontuur dat mogelijk weer wordt ‘afgestraft’. Een aantal zegt het verbod te zullen negeren. VisNed, de spreekbuis van de kottervissers, laat in reactie op de onduidelijkheid vanuit Europa weten dat ‘bij vissers enorme onzekerheid, woede, verdriet en een groot wantrouwen in het besluitvormingsproces’ bestaat.