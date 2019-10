Nog niet alle GroenLinksers snappen Klavers strategie

Lodewijk Asscher (PvdA) en Jesse Klaver (Groenlinks) in de Kamer bij de Algemene Politieke Beschouwingen. Beeld ANP - Robin van Lonkhuijsen

Terwijl Jesse Klaver zijn achterban probeerde mee te krijgen in zijn nieuwe levenshouding, deed Mark Rutte een oproep aan zichzelf.

GESPREK VAN DE DAG

De oppositiestrategie (2)

GroenLinks is nog niet klaar met de controverse over de nieuwe oppositiestrategie. Nadat PvdA-voorman Asscher gisteren in de Volkskrant zijn kont tegen de krib gooide en dreigde het Belastingplan en de Onderwijsbegroting weg te stemmen, benadrukte GroenLinks-voorman Klaver prompt dat zoiets helemaal geen zin heeft. Zijn partij heeft namelijk besloten om sowieso voor alle begrotingen te stemmen - van Onderwijs tot Landbouw - ongeacht de concessies die GroenLinks bij het kabinet weet af te dwingen.

Daarmee is premier Rutte voorlopig uit de zorgen: de meerderheid in de Eerste Kamer is gegarandeerd. Andere oppositiepartijen als de PvdA maar ook Forum voor Democratie - die zich juist voorbereidden op een potje armworstelen met Mark Rutte - staan plots bij voorbaat buitenspel.

Die oppositiestrategie wordt niet door iedereen in de achterban begrepen:

Wanneer #GroenLinks en @jesseklaver nier als de sodemieter een verstandige verklaring over dit nieuws uitbrengen - en het ontkrachten- zeg ik mijn lidmaatschap nog deze week op.https://t.co/yB2XEmjrTA Karin Spaink

En ook de actievoerende leraren, die hun hoop op PvdA en GroenLinks hadden gevestigd, snappen niet wat er in Jesse Klaver is gevaren, getuige hun reactie op Twitter:

We gaan alvast stemadvies uitbrengen naar onze achterban. Dat haalt elke koffiekamer in elke basisschool.https://t.co/DKhTAO9BKN PO in actie

Inmiddels tracht de partij in een verklaring uit te leggen hoe het zit met Klavers aversie tegen de ‘scorebordpolitiek’. GroenLinks zal heus nog wel tegen wetsvoorstellen stemmen als het zo uitkomt, maar niet tegen de begrotingen van 2020. Want die zijn weliswaar niet goed genoeg, maar het wordt over de hele linie toch beter dan in 2019. Ook in het onderwijs. Wie daartegen stemt, stemt ook die verbeteringen weg en bereikt in Klavers ogen dus een averechts effect.

Daarop zal Asscher tegenwerpen dat ook het kabinet zo'n begroting niet graag laat wegstemmen. En dat er juist daarom nog wel wat te onderhandelen viel dit najaar.

Op Twitter houden de volgers inmiddels nauwlettend de score bij:

Het is voorlopig 3-0 voor de scorebordpolitiek. Francisco van Jole

OOK IN HET NIEUWS

Minister Blok kreeg vandaag van twee regeringspartijen de opdracht om de druk op Iran op te voeren, nu dat land geen aanstalten maakt om serieus werk te maken van het strafrechtelijk onderzoek naar de moorden op Iraanse vluchtelingen in Nederland. CDA en D66 eisen een actievere opstelling van het kabinet.

Geert Wilders voelt doorgaans de stemming onder zijn aanhangers feilloos aan, maar zat er woensdag toch even naast. Enthousiast toog hij naar Gilze-Rijen om daar het verzet aan te voeren tegen de uitbreiding van het plaatselijke asielzoekerscentrum. Om er ter plekke achter te komen dat er nauwelijks verzet is. Het AD doet smakelijk verslag: ‘Overal gebeurt weleens wat.’

Mark Rutte deed vanmiddag een opmerkelijke oproep aan zichzelf. In een toespraak tot de Atlantische Commissie in Den Haag beleed hij zijn geloof in de kracht van de Navo en merkte hij op dat de Amerikanen heel terecht boter bij de vis willen. ‘U weet ongetwijfeld dat we in 2014 in Wales hebben afgesproken dat alle landen toewerken naar een defensiebudget van 2 procent van het nationaal inkomen in 2024. Met regeerakkoord en de laatste voorjaarsnota hebben we miljarden aan de defensiebegroting toegevoegd. Maar eerlijk is eerlijk, daarmee komen we in 2024 nog niet aan de 2 procent.’

Pete Hoekstra, een van de belangrijkste critici van het Nederlandse defensiebeleid, zal er met genoegen kennis van nemen. De Amerikaanse ambassadeur in Den Haag lijkt op zijn manier al een bijdrage aan de betrekkingen te hebben geleverd, nu blijkt dat Goudse en Edammer kazen buiten de Amerikaanse importheffingen op Europese kazen vallen. De brancheorganisatie denkt dat het heeft geholpen dat Hoekstra sinds kort Ere Waegemeester is van de Goudse kaasmarkt.

PVV-leider Geert Wilders tijdens zijn bezoek aan het asielzoekerscentrum in Gilze-Rijen. Beeld ANP - Koen van Weel

Dagkoersen is de politieke nieuwsbrief van de Volkskrant.