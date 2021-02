Nog meer Nederlandse marathonlopers krijgen kans op plaatsing voor Spelen

Abdi Nageeye (rechts) tijdens de TCS Amsterdam Marathon. Beeld ANP

Er zijn voor Sapporo drie plekken te vergeven, met de aantekening dat de Nederlandse recordhouder Abdi Nageeye (2.06.17) al zeker is van deelname in Japan.

Onder de honderd deelnemers in Duitsland bevinden zich zes Nederlanders. Mohammed Ali, Benjamin de Haan en Roy Hoornweg moeten de barrière van 2.11.30 nog zien te slechten. Frank Futselaar en Björn Koreman liepen in december al de vereiste tijden, maar proberen die nog verder aan te scherpen. Futselaar bereikte in Valencia op de seconde precies de finish, Koreman kwam in Wenen uit op 2.11.07.

Bij de vrouwen wil Jill Holterman in april onder de limiet van 2.28.30 duiken. Andrea Deelstra bleef in Valencia twee seconden onder die grens.

‘Fastest way to Tokyo’

De marathon in Hamburg wordt gelopen op een afgesloten parcours en bestaat uit vier ronden van 10,5 kilometer. De organisatie is in handen van het managementbureau Global Sports, het NN Running Team en Hamburg Marathon.

De wedstrijd wordt aan de man gebracht als the fastest way to Tokyo. Volgens marketingmanager Marleen Rennings van Global Sports is het evenement voor elite-atleten zo’n beetje nog de enige mogelijkheid zich te kwalificeren. ‘Tot hun frustratie worden vrijwel overal marathons afgelast. Nu hebben ze tenminste een perspectief.’

Voor de deelnemers, van wie het gros uit Europa komt, zal er een bubbel tegen het gevaar van coronabesmettingen worden gecreëerd. Ze worden vooraf getest en verblijven in hetzelfde hotel. Publiek langs de weg wordt geweerd.

Nieuwe zool

Vermoedelijk blijft het niet eens bij de pogingen in Hamburg. Er zijn atleten die toch nog rekenen op andere evenementen. Zo aast Khalid Choukoud op deelname aan een marathon in Rabat, op 28 maart. Of die doorgaat is nog niet zeker. Ook Tom Hendriks heeft ambities. Bart van Nunen liep in december in Valencia al 2.10.16 en heeft intussen besloten niet nog een keer de limiet te lopen.

De drukte is verklaarbaar. De introductie van nieuwe hardloopschoenen met in de zool verwerkte carbonplaat heeft de limiet voor meer lopers binnen bereik gebracht. Volgens technisch directeur Ad Roskam van de Nederlandse Atletiekunie konden de tijden niet tussentijds worden aangepast. ‘Je kunt de regels niet tijdens de wedstrijd veranderen.’ Hij kondigde al wel aan dat voor komende kampioenschappen de eisen strenger zullen zijn.

Voor de uiteindelijke afvaardiging naar Tokio zullen niet alleen de gelopen tijden bepalend zijn. Ook de omstandigheden waaronder de limiet is gehaald, de plek op de seizoensranglijst en de prestaties over langere termijn tellen mee. De marathon in Japan wordt gelopen op zaterdag 7 augustus (vrouwen) en op zondag 8 augustus (mannen).