Nog maar eenzesde van de werkenden is vakbondslid, laagste aantal sinds 1966

Leden van vakbond FNV Tata Steel tijdens een bijeenkomst in Den Haag. Beeld ANP

Het Centraal Bureau voor de Statistiek telde in maart van dit jaar 1,5 miljoen vakbondsleden. Dat is eenzesde van alle werkenden. Begin jaren tachtig vertegenwoordigden de vakbonden nog eenderde van werkend Nederland, maar sinds afgelopen decennium slinkt het ledenbestand. De recente ‘successen’ die de bonden in de polder boekten, hebben die trend vooralsnog niet kunnen keren. Sterker nog: slechts vier keer eerder daalde het ledental zo sterk als in de afgelopen twee jaar.

De terugloop was sterker onder vrouwen dan bij mannen, die toch al oververtegenwoordigd waren bij de vakbond. Dat laatste geldt ook voor ouderen. Inmiddels is 75 procent van de leden de 45 gepasseerd. Een groeiend aandeel heeft bovendien de pensioengerechtigde leeftijd terwijl het aandeel jongeren juist afnam tot 2,4 procent. Jongeren hebben vaker een flexibel contract en associëren vakbonden met de gevestigde belangen van (oudere) werknemers met een vast contract.

De rechtszaak die 's lands grootste vakbond FNV afgelopen jaar succesvol voerde tegen het maaltijdbezorgplatform Deliveroo heeft de populariteit van de vakbeweging onder jongeren blijkbaar niet doorslaggevend vergroot. Ook de betrokkenheid van de bonden bij het pensioenakkoord en de steunpakketten, waarmee op het hoogtepunt van de coronacrisis 2,6 miljoen banen deels overeind werden gehouden, vertaalde zich niet in een groeiend ledenbestand.

De dalende ledenaantallen maken het de bonden lastiger met de vuist op tafel te slaan tijdens cao-onderhandelingen. Ze worden in toenemende mate buitenspel gezet door werkgevers die liever zakendoen met alternatieve bonden of de centrale ondernemingsraad. Volgens een eerdere berekening van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zijn de gevestigde vakbonden inmiddels in 9 procent van de bedrijfstakken en ondernemingen geen partij meer.

Overigens zijn er wel branches waar de bonden nog altijd veel populariteit genieten. Bijna eenderde van de werknemers in het onderwijs is nog vakbondslid. Ook in het openbaar bestuur en in vervoer en opslag is de organisatiegraad met 30 procent relatief hoog. In de informatie en communicatie is de organisatiegraad met 6 procent juist het laagst.