Nog maar 5 van de 26 Groningse gaswinningslocaties op ‘waakvlam’

Een gasleiding in het Groningse dorp Tsjuchem dat in het aardbevingsgebied ligt. Beeld ANP / ANP

Sinds de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) in april opnieuw zes gaswinningslocaties sloot, zijn er nog maar vijf plekken over waar gas wordt gewonnen uit het Groningse veld. Alleen de locaties Slochteren, Spitsbergen en drie locaties nabij Scheemda zijn nog open, zij het op de ‘waakvlam’.

Dit gasjaar, dat loopt van oktober 2022 tot en met september 2023, wordt nog maar een minimale hoeveelheid gas gewonnen: maximaal 2,8 miljard kubieke meter. Dat is 5 procent van de hoeveelheid gas die de NAM tien jaar geleden in gasjaar 2012-2013 won. Tot en met april is er ruim 2,1 miljard kubieke meter gewonnen, blijkt uit gegevens van de NAM.

Per 1 oktober gaat de Groningse gaskraan dicht, kondigde staatssecretaris Hans Vijlbrief (Mijnbouw) in juni aan. Dan zullen ook de laatste vijf productielocaties sluiten.

In geval van nood wil het kabinet de 11 locaties die tot april nog in bedrijf waren weer op de waakvlam zetten – bijvoorbeeld als er strenge kou is voorspeld en een gasopslag uitvalt. Dat is volgens de NAM niet werkbaar. ‘Of productielocaties worden gesloten, of ze blijven op de waakvlam. Maar niet iets daartussenin’, zei NAM-directielid Martijn Kleverlaan tegen deze krant.

De Nederlandse gasopslagen zijn momenteel voor ruim 88 procent gevuld. Dat is een hoger percentage dan vorig jaar rond deze tijd, toen waren de opslagen voor tweederde gevuld. De opslagen in Alkmaar, Norg en in de Bergermeer zijn bijna helemaal vol. Alleen de opslag in Grijpskerk loopt nog wat achter. De opslag in Grijpskerk moest helemaal leeg, omdat deze werd omgebouwd van een opslag voor hoogcalorisch gas naar een opslag voor laagcalorisch gas.