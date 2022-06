Nóg linkser gemeentebestuur Groningen wil direct aan de slag met energietransitie en woningmarkt

Burgemeester Koen Schuiling tijdens de aanbieding van het coalitieakkoord van GroenLinks, PvdA, Partij voor de Dieren, SP en ChristenUnie. Beeld ANP

Volgens de nieuwe coalitie, waarin ‘vaste waarde D66’ buiten de boot viel, is de afgelopen jaren duidelijk geworden ‘dat de markt op te veel vragen geen antwoord heeft, dat de eigen verantwoordelijkheid ergens ophoudt.’ Daarom wordt langs ideologische lijn gekozen voor een grotere rol voor de lokale overheid.

Dat moet vooral tot uiting komen op de oververhitte Groningse woningmarkt. ‘Als gemeentebestuur pakken wij de regie in de ruimtelijke ordening en zetten we in op gemengde wijken, met meer sociale huur, betaalbare koop en groene, biodiverse en leefbare openbare ruimte’, aldus het collegeakkoord.

Zonneparken en windturbines

Om in 2035 CO 2 -neutraal te worden, wil Groningen grote zonneparken en windturbines in eigen beheer ontwikkelen en exploiteren. Ook wil het college (met maar liefst acht wethouders) de strijd aangaan met de kansenongelijkheid .

Zonnepark Vlagtwedde. Beeld Hollandse Hoogte / Reyer Boxem

‘Groningen is de mooiste plek van het land met weidse uitzichten, unieke dorpen, een bruisende en gezellige stad voor jong en oud, met prachtige mensen, dieren en natuur. Toch is dat niet het hele verhaal. Er zijn veel mensen die leven in armoede, mensen die door omstandigheden niet goed mee kunnen komen.’

In veel opzichten gaat het nieuwe college verder op eerder ingeslagen wegen, Zo wordt de versleten Oosterpoort vervangen door een nieuw muziekcentrum – een miljoenenproject waar de SP tegen was. Ook komt er woningbouw op de voormalige vloeivelden van de Suikerunie, tegen de zin van de Partij voor de Dieren.

Herbezinning op de relatie met natuur en dieren

Voor de Partij voor de Dieren is de bestuurlijke verantwoordelijkheid iets nieuws, nadat Arnhem dit jaar de primeur had. In Groningen laat het debuut sporen na in het collegeakkoord. Er wordt op voedselgebied ingezet op een ‘eitwittransitie’ en een herbezinning op de relatie met natuur en dieren.

‘Net als mensen hebben dieren bewustzijn, kunnen ze op complexe manieren met elkaar communiceren, gaan ze relaties aan en vormen gemeenschappen. We beschouwen hen dan ook als medebewoners van onze gemeente.’

Vanuit de oppositie zijn er zorgen over de concrete uitwerking en financiële onderbouwing van de plannen van het nieuwe gemeentebestuur. ‘Ik lees heel veel linkse taal. Maar als je kijkt naar de financiële paragraaf, zie ik niet waar deze coalitie echt andere keuzes maakt’, zegt D66-fractievoorzitter Tom Rustebiel. ‘Als je de lasten niet wilt verzwaren en niet aan je reserves wilt komen, dan moet het mes erin, of verandert er weinig.’

Venijn zit in de staart

Het college claimt een sluitende meerjarenbegroting te presenteren. Maar het venijn zit in de staart: in 2026 dreigt een tekort van 16,8 miljoen euro. Dat is vooral te wijten aan een aangekondigde bezuiniging van het Rijk. Het Groningse college zegt ervan uit te gaan dat die niet doorgaat, maar dat is vooralsnog onzeker.

D66-er Rustebiel wijst erop dat de linkse partijen elkaar weliswaar snel in de armen vielen na de verkiezingen in maart, maar toch maanden onderhandelden. ‘Misschien zijn ze er nog steeds niet helemaal uit.’ Hij vraagt zich bovendien af hoe de gemeente inspraakmogelijkheden denkt te vergroten met meer publieke regie. ‘Mijn grootste zorg is dat deze partijen met hun op zich lovenswaardige idealen de inwoners vergeten.’