Nog geen vliegtuig te zien, maar de snelbus stopt al wel op Lelystad Airport

De vergunning voor de expresdienst tussen het treinstation en het vliegveld is onlangs door de provincie Flevoland gegund aan Arriva. Het is de bedoeling dat het vervoersbedrijf de Airport Express vanaf april volgend jaar gaat verzorgen met twee elektrische bussen. Die zullen elk half uur tussen het station en de luchthaven pendelen. De concessie geldt voor tien jaar.

‘Met vijftien minuten zijn we sneller bereikbaar met de bus dan de vliegvelden van Groningen, Rotterdam en Eindhoven’, signaleert Buis in de wachtruimte van gate 5, met uitzicht op een afgedankte Boeing 747 van KLM. De directeur van het vliegveld krijgt soms de vraag voorgelegd waarom de trein vanuit Amsterdam niet wordt doorgetrokken naar een station onder de luchthaven in aanbouw. ‘Daar is het nog iets te vroeg voor.’

Het is ook nog te vroeg om te zeggen of de expresbus volgend jaar april daadwerkelijk gaat rijden. Minister Cora van Nieuwenhuizen (Waterstaat en Infrastructuur) concludeerde vorige maand in de Volkskrant dat Lelystad Airport er zal komen. ‘Dat is de opdracht waarvoor ik sta.’ De minister heeft alleen wel de zegen nodig van de Europese Commissie. Die haalde al twee keer een streep door haar plannen. Het kabinet wil alleen vakantievluchten toelaten van luchtvaartmaatschappijen die daarvoor slots op Schiphol opgeven, maar Europese en internationale regels schrijven voor dat alle bedrijven mogen intekenen op start- en landingsrechten op een luchthaven.

De Lelystad AIrport Express die een busverbinding gaat verzorgen tussen Lelystad Airport en het NS-station Lelystad Centrum, als het vliegveld in 2020 opengaat. Beeld Peter van Ammelrooy

Onzeker is hoeveel geld de expresbus Arriva gaat opleveren. Het vervoersbedrijf had zich als enige voor de concessie ingeschreven. Directeur Anne Hettinga van Arriva zei maandag dat zijn bedrijf een risico neemt, ‘maar we gaan ervan uit dat we ook hier een stuk rendement gaan maken. We kunnen een goede inschatting maken van de ontwikkeling van de reizigersstromen’. De rekensom die Arriva daarvoor heeft gemaakt wil Hettinga niet delen. ‘Dat is concurrentiegevoelige informatie.’

Berekeningen op de achterkant van een bierviltje leren dat Lelystad Airport, met de 10 duizend vliegbewegingen die het kabinet aanvankelijk voor ogen staan, 1,7 miljoen passagiers per jaar gaat verwerken, gemiddeld zo’n 4.600 per dag. Onbekend is hoeveel mensen de trein en dus de expresbus zullen nemen. Om de bussen elke dag vol te krijgen zou de helft van de reizigers met het openbaar vervoer naar het vliegveld moeten komen.

Als Lelystad Airport opengaat kan het vliegveld in elk geval rekenen op klandizie van Felicia Walters (83), een inwoner van Almere die jaarlijks twee keer naar Spanje vliegt en maandag de proefrit maakte met de expresbus. Ze vindt de luchthaven mooi en prijst de stoelen en banken die klaar staan om te worden uitgepakt. ‘Schiphol kan wel inpakken.’