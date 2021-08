Nog geen uitzicht op verdere evacuatie duizenden Nederlanders en Afghanen, Kaag naar regio

Een Talibanstrijder bij de luchthaven van Kabul. Beeld Los Angeles Times via Getty Image

Ook is er nog geen nader zicht op wie precies zijn achtergelaten na het sluiten van het vliegveld in Kabul, behalve dat het in ieder geval gaat om veel mensen. Over de Taliban-verklaring zei minister Kaag van Buitenlandse Zaken maandag: ‘Ik ben van het principe eerst zien dan geloven.’ Ze verwacht dat het even kan duren voordat er een internationaal plan B ligt om weer mensen te evacueren – ook vanwege de veiligheidssituatie. ‘Het is niet een kwestie van de ene op de andere dag. Daar moeten we heel realistisch in zijn.’

Kaag reist spoedig af naar Turkije, Qatar en Pakistan voor overleg met haar ambtsgenoten daar. Nederland wil onder meer onderzoeken welke vormen van evacuatie nog mogelijk zijn en ook waar tijdelijk een diplomatieke vertegenwoordiging kan worden geopend om de Nederlandse ambassade in Kabul te vervangen. Ook wil de minister overleggen over de toekomst, onder meer de vraag welke rol Nederland eventueel nog kan spelen bij hulpverlening aan Afghanistan.

Vast na familiebezoek

Na het sluiten van het vliegveld zijn niet alleen Nederlanders achtergebleven maar ook tolken en ander Afghaans personeel dat voor de Nederlandse missie werkte en dat op aanwijzing van de Tweede Kamer in aanmerking komt voor evacuatie. Om hoeveel personen het gaat kunnen Buitenlandse Zaken en Defensie nog altijd niet zeggen. De situatie is ‘erg complex’, benadrukken zij. Na de val van Kabul schatte Buitenlandse Zaken het aantal Nederlanders in Afghanistan veel te laag in, niet rekening houdend met de honderden Afghaanse Nederlanders die, ook na de waarschuwing van de ambassade het land te verlaten, voor familiebezoek in Afghanistan verbleven.

Overigens melden zich nog steeds personen bij Buitenlandse Zaken om geëvacueerd te worden, zei Kaag maandag. ‘We krijgen nog steeds veel meldingen. Er zijn nu ook vele Afghanen uit Iran die zich bij de Nederlandse ambassade melden.’ De afgelopen weken zijn veel Afghanen naar het buurland Iran gevlucht.

Nederland heeft op dit moment geen rechtstreeks contact met de Taliban. ‘In deze fase niet’, aldus Kaag. Om de evacuatie van Nederlanders en Afghaans personeel te bevorderen kunnen gesprekken nodig zijn met de Taliban. Maar praktische gesprekken op een bepaald niveau houden nog geen erkenning van een bewind in, zegt de minister. Bovendien zullen aan zulke mogelijke gesprekken met de Taliban ‘duidelijke voorwaarden’ worden gesteld, inzake bijvoorbeeld vrouwenrechten en mensenrechten. Volgens Kaag is er nog geen besluit over de wenselijkheid van gesprekken met de Taliban.