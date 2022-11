Nog geen uitslagen in cruciale swing states, Biden is ‘bereid compromissen te sluiten met Republikeinen’

President Joe Biden spreekt woensdagavond de pers toe in het Witte Huis. Beeld ANP / EPA

Terwijl woensdag in donderdag verandert, zijn de VS nog altijd in de ban van één ding: tellen. De tijden dat Amerikaanse verkiezingen binnen een dag zijn beslist, raken steeds verder uit zicht. Duidelijkheid komt tergend langzaam, stem voor stem, district voor district.

President Joe Biden belde woensdagavond met Republikein Kevin McCarthy, die hoopt voorzitter te worden van het Huis van Afgevaardigden. Volgens de laatste prognose verwerven Republikeinen daar een krappe meerderheid. Zeker is dat nog altijd niet.

Democratische kandidaten wisten onverwacht veel zetels te behouden. Sommige kandidaten wonnen in districten waar niemand nog op had gerekend, in staten als North Carolina, Texas en Kansas. Dat was geenszins waarop de Republikeinen hadden gehoopt – of wat peilers hadden voorspeld.

‘Ik weet dat jullie verbaasd waren over mijn optimisme’, richtte Biden zich woensdagmiddag tot de verzamelde pers. ‘Maar ik heb mij er de hele tijd goed over gevoeld.’

Biden toonde zich tijdens zijn toespraak bescheiden. Hij zei de voorlopige uitslag al op te vatten als een mandaat tot samenwerking. ‘Amerikanen willen geen constante politieke oorlogvoering’, zei de president. ‘Ik ben bereid compromissen te sluiten met Republikeinen.’

Twee zuidelijke staten

Grootste nagelbijter in het land blijft de Senaat. Alle ogen zijn nu gericht op de zuidelijke swing states Arizona en Nevada. Daar strijden de zittende, Democratische senatoren tegen loyalisten van Donald Trump. Wie in beide staten wint, wint controle over de Senaat.

Stemmen worden geteld in Arizona, een van de staten die het verschil kan maken in de Senaat. Beeld AFP

In Nevada gaat senator Catherine Cortez Masto nek-aan-nek tegen Adam Laxalt. Deze staat is berucht traag met tellen. De uitslag kan nog een tijd op zich laten wachten. In 2020 duurde het drie dagen voordat 90 procent van de stemmen was geteld. Dit jaar is niet eens een prognose gegeven. De woestijnstaat kiest voornamelijk met post-stemmen, die vier dagen na verkiezingsdag nog mogen binnenkomen. Volgens de eerste resultaten maakt Republikein Laxalt een behoorlijke kans.

Aangrenzend ligt Arizona, de ooit dieprode staat die tijdens de vorige presidentsverkiezingen door Joe Biden blauw werd gekleurd. Hier lijkt de zittende Democraat Mark Kelly voorzichtig uit te lopen op Republikein Blake Masters, maar in de Amerikaanse nacht zijn conclusies nog ver weg.

Toneel van de eindstrijd wordt mogelijk Georgia. Democraat Raphael Warnock en Republikein Herschel Walker zaten elkaar zo dicht op de hielen dat er een tweede ronde komt. Niemand steeg uit boven de 50 procent, een vereiste in de staat om te winnen. Tenzij een van de twee partijen Arizona én Nevada binnensleept, ligt de definitieve verdeling in de Senaat op 6 december in handen van de kiezers van Georgia.

Gouverneurs

Het was dinsdagavond laat de monsterzege van Democraat John Fetterman, in de battleground state Pennsylvania, die de pendel een flinke zwaai in de richting van de Democraten gaf. Het is dankzij hem dat zij hun meerderheid überhaupt kunnen behouden, of mogelijk zelfs een zetel verwerven.

Fettermans campagne leek door een herseninfarct in gevaar, maar hij versloeg uiteindelijk alsnog zijn Republikeinse tegenstander Mehmet Oz. ‘Ik weet niet wat ik moet zeggen’, zei Fetterman na zijn overwinning, terwijl hij tranen uit zijn ogen wreef.

Deze verkiezingen draaiden niet alleen om het Congres. In 36 staten werden gouverneurs gekozen en ook hier vielen de resultaten van de Democraten niet tegen. ‘Dit waren de beste midterms voor gouverneurs sinds 1986’, jubelde Biden.

Net als John Fetterman won ook gouverneurskandidaat Josh Shapiro in Pennsylvania onverwacht dik van zijn tegenstander, de rechts-radicale Doug Mastriano. Zwaarbevochten zetels in New York, Kansas, Wisconsin en Michigan werden door de Democraten behouden.

Aan Republikeinse zijde konden ook grote zeges worden gevierd. In Florida won de Republikeinse gouverneur Ron DeSantis met zo’n overweldigende meerderheid, dat de geruchtenmolen over een kandidaatstelling voor de presidentsverkiezingen van 2024 op volle toeren draait. ‘Nog twee jaar!’ scandeerde zijn achterban na DeSantis’ overwinningsspeech.

Geen geweld, wel twijfel

De vrees die niet uitkwam: onlusten. Ondanks waarschuwingen vooraf en speciale veiligheidsmaatregelen op stembureaus bleef de sfeer op de meeste plekken dinsdag en woensdag rustig. ‘Stembureaus hebben hun taak zonder bemoeienis kunnen uitvoeren’, zei Biden. ‘Het was een goede dag voor de democratie.’

De afgelopen weken ontstonden twijfels dat uitslagen door verliezende kandidaten mogelijk niet zouden worden geaccepteerd, zoals Donald Trump deed na de presidentsverkiezingen van 2020. Sommige kandidaten weigerden dat voor de midterms te beloven. Daar is vooralsnog geen sprake van. Wel werd twijfel gezaaid.

‘We hebben eerlijke verkiezingen nodig’, zei gouverneurskandidaat Kari Lake uit Arizona de dag na de verkiezingen tegen haar achterban. ‘Het systeem dat we nu hebben, werkt niet.’ De oud-nieuwslezer bouwde haar campagne rond Trumps verkiezingsleugen. Volgens de laatste stand zit Lake haar concurrent, Democraat Katie Hobbs, met een paar duizend stemmen op de hielen. Wat ze doet bij verlies, blijft de vraag.

Ook hier geldt: de laatste stem is nog niet geteld.