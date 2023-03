Nog geen paniek, maar zo ging het 15 jaar geleden ook: gaan we weer een bankencrisis tegemoet?

De New York Stock Exchange (NYSE) op 16 maart 2023. Beeld Getty Images via AFP

Voor de toneelgroep De Verleiders had de timing niet beter kunnen zijn. Afgelopen donderdag ging hun nieuwe toneelstuk Door de bank genomen, tien jaar later in première in de Nieuwe de La Mar. Precies op het moment dat de angst voor een nieuwe kredietcrisis de markten in zijn greep houdt.

Sinds de vorige kredietcrisis is misschien het een en ander veranderd. Maar met de aanklacht van De Verleiders met onder meer Pierre Bokma, Victor Löw en George van Houts is niets gedaan. Banken kunnen nog steeds volop geld scheppen en lenen nog altijd een veelvoud van het geld uit dat door spaarders, rekeninghouders en obligatiehouders aan ze is toevertrouwd. Als die hun geld allemaal terug willen is de bank hopeloos verloren.

Hoe kwetsbaar de bankensector nog steeds is, bleek in de afgelopen tien dagen. In de VS viel de Silicon Valley Bank om, de vijftiende bank van het land. Dat leek een lokale gebeurtenis, want buiten Californië kende niemand deze bank. Maar alles veranderde toen ook de Zwitserse bank Credit Suisse in de problemen kwam. De ‘schandaalbank’ was niet in staat een jaarverslag te produceren. En de Saoedische grootaandeelhouder gaf niet thuis, waardoor de Zwitserse staat moest ingrijpen met een reddingsplan van 50 miljard.

Ver-van-mijn-bed

Echte paniek onder spaarders is er nog niet. Maar ook tijdens de kredietcrisis duurde het enige tijd voor de ernst van de situatie bij iedereen doordrong. In het voorjaar van 2007 vielen bij de grote Amerikaanse zakenbanken al delen om, maar dat leek nog een ver-van-mijn-bed-gebeurtenis. In september van datzelfde jaar, een jaar voor het Lehman-moment dat de crisis deed escaleren, ontstond de eerste grote bankrun. Niet op een Amerikaanse bank maar op het Britse Northern Rock, waar zich lange rijen van angstige spaarders voor het kantoor vormden.

In april 2008 werd de zakenbank Bear Stearns nog gered. Telkens waren er signalen dat het ergste leed geleden was, maar telkens ook was er nieuwe rampspoed waardoor het vertrouwen verder wegzakte en andere banken in problemen raakten. Dus ook dit keer kan het anderhalf jaar duren voordat mensen met spaargeld weer slapeloze nachten hebben.

Crises zijn nooit hetzelfde. De oorzaak van de huidige ‘crisis’ verschilt van die van vijftien jaar geleden. Toen begon het juist met een reeks van renteverlagingen door toenmalig Fed-president Alan Greenspan, die leidde tot een oververhitting van de huizenmarkt. Mensen die geen toereikend inkomen hadden, werden verleid huizen te kopen met het idee dat de prijzen alleen maar konden stijgen. En toen het misging, bleken deze giftige hypotheken herverpakt als obligaties al over de hele wereld te zijn verspreid.

Nu lijkt de crisis juist het gevolg van een reeks van renteverhogingen. Hierdoor zijn de koersen van de obligaties die ze op de balans hebben staan in elkaar geklapt, waardoor de solvabiliteit van banken is aangetast. Als dan het vertrouwen wegvalt, zijn de rapen gaar.

Buffers

Harald Benink, hoogleraar Banking and Finance in Tilburg, zegt dat na de vorige crisis eigenlijk te weinig is doorgepakt. ‘De kapitaalbuffers zijn door het Basel III-akkoord versterkt. Van het balanstotaal is nu 5,5 procent eigen vermogen. Dat was in 2007 en 2008 2 à 3 procent. Maar het blijft historisch gezien laag. Voor de Tweede Wereldoorlog was het 15 procent. We hebben ervoor gepleit de buffers stapsgewijs te verhogen naar 7, 8 en 9 procent, maar dat wilden de banken niet. Hoe hoger de buffers, hoe minder regulering er nodig is en hoe stabieler de banken zijn.’

Jerome Schneider, portfoliomanager bij ’s werelds grootste obligatiebelegger Pimco, zegt dat de nieuwe problemen bij de banken in de VS het risico van het fractioneel reservebankieren benadrukt, het feit dat banken slechts een fractie van de deposito’s als reserve aanhouden.

De recente gebeurtenissen herinneren Schneider wel degelijk aan 2008. Het wereldwijde financiële systeem is ongetwijfeld veerkrachtiger geworden, dankzij nieuwe centrale bankfaciliteiten en regelgeving zoals verplichte kapitaalvereisten. ‘Maar wanneer depositohouders massaal hun geld terugvragen, ontstaan problemen. Dat is het inherente risico van ons banksysteem.’

Tijdens de crisis van 2008 werd ook het depositogarantiestelsel aangepast door minister Wouter Bos van Financiën. De staat stond garant voor 100 duizend euro aan spaargeld in plaats van 20 duizend. Maar ook dat is niet afdoende. ‘Veel zakelijke klanten van Silicon Valley Bank hadden saldi van 25 tot 40 miljoen dollar in rekening courant. Die gaan dat weghalen als de solvabiliteit van de bank in gevaar komt’, aldus Benink.

Bizarre bonussen

Daarnaast werden in de jaren na de crisis de zogenoemde bizarre bankbonussen van tientallen miljoenen per jaar beperkt. Maar de banken lijken dit allang weer te zijn vergeten. De bonuspot van de in Londen gevestigde Standard Chartered Bank ging deze maand met 26 procent omhoog tot 1,6 miljard dollar: het hoogste bedrag sinds de vorige crisis. Vorige week werd bekend dat ex-ING topman Ralph Hamers vorig jaar 13 miljoen dollar ontving bij zijn huidige werkgever UBS, een van de grootste concurrenten van Credit Suisse.

Het goede nieuws is volgens Jerome Schneider dat de markten ondanks de volatiliteit goed lijken te functioneren. Toch kunnen deze gebeurtenissen ervoor zorgen dat banken minder snel geneigd zijn geld uit te lenen, in een tijd dat kredietgroei toch al vertraagde. ‘Dat zou een eventuele recessie qua timing naar voren kunnen halen.‘

De Verleiders hebben genoeg munitie voor een nieuwe serie toneelstukken.