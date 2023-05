Nog geen nieuwe advocaat voor Ridouan T., die voorlopig zelf verdediging in Marengoproces op zich neemt

De extra beveiligde gerechtsbunker in Amsterdam Osdorp tijdens een zittingsdag in het Marengoproces. Beeld Joris van Gennip

T. zegt in zijn brief dat hij wel nog op zoek is naar een advocaat. In de tussentijd ziet hij zich genoodzaakt de verdediging zelf op zich te nemen.

Zijn vorige advocaat Weski wordt verdacht van deelname aan de criminele organisatie van T. omdat zij boodschappen van buiten de gevangenis aan T. zou hebben doorgegeven en andersom. Op die manier zou T. vanuit de zwaarbeveiligde gevangenis in Vught zijn werkzaamheden hebben kunnen doorzetten. Na de arrestatie liet Weski weten de verdediging van T. neer te leggen.

Het is vooralsnog onduidelijk welke gevolgen de arrestatie heeft voor het verdere verloop van de zaak tegen T. Hij is de hoofdverdachte in het zogeheten Marengoproces. Er is levenslang tegen hem geëist. Hij zou opdracht hebben gegeven voor verschillende moorden.

De inhoudelijke behandeling van het proces was ten tijde van de arrestatie van Weski bijna afgerond, maar er lag nog de wens om een getuige te horen die beweerde dat er door veiligheidsdiensten mogelijk plannen werden gemaakt om T. ‘uit te schakelen’. T. handhaaft die onderzoekswens, staat in de brief die hij de rechtbank stuurde.

Weski zit op dit moment nog in voorarrest. Dat is vorige week met dertig dagen verlengd. Ze mag alleen contact hebben met haar advocaten. De Rotterdamse deken van de Nederlandse orde van advocaten heeft haar geschorst zodat ze zich volledig kan richten op haar eigen verdediging.

Dat T. op dit moment zichzelf verdedigt, wijst erop dat hij moeite heeft met het vinden van een advocaat die hem durft bij te staan. Het is mogelijk dat hij Weski onder flinke druk heeft gezet om boodschappen door te geven.

Bovendien bestaan er sterke vermoedens dat T. de opdracht heeft gegeven tot de liquidaties van Derk Wiersum – die destijds de advocaat was van kroongetuige Nabil B. – de broer van de kroongetuige, en de vertrouwenspersoon van de kroongetuige, Peter R. de Vries.

Nabil B. heeft op dit moment ook geen advocaten. Peter Schouten en Onno de Jong stapten in maart op, om redenen die ze niet expliciet wilden toelichten.

In een eerdere versie van dit artikel stond op basis van persbureau ANP dat Ridouan T. zelf de verdediging op zich neemt tijdens het liquidatieproces Marengo. Dat was onvolledig: hoewel hij op dit moment geen strafadvocaat heeft, is hij nog wel op zoek naar een opvolger voor Weski.