Nog geen dag open en nu al een koosnaam: metrolijn Lizzie Line verbindt oosten en westen van Londen

Reizigers op de roltrap bij station Liverpool Street, een stop van de Elizabeth Line. Beeld REUTERS

Het duurde niet lang eer de nieuwe Londense metrolijn na de opening dinsdagochtend een bijnaam kreeg: de Lizzie Line. De Elizabeth Line, zoals ze officieel heet, kronkelt door de Britse hoofdstad en verbindt het westen met het oosten. Er is maar liefst twintig jaar aan gewerkt, inclusief de planning en een vertraging van meer dan vier jaar. Zoals wel vaker bij grote infrastructuurprojecten, vielen de kosten hoger uit dan gehoopt: omgerekend 21,3 miljard euro – 3,5 miljard meer dan begroot.

Honderden mensen, treinliefhebbers voorop, hadden zich in de vroege ochtend door de regen naar station Paddington begeven voor de eerste rit van de koninklijke trein richting Abbey Wood, een afgelegen wijk in het zuidoosten waar voorheen alleen een forensentrein kwam. De half uur durende reis gaat door het West End en zowel het oude als het nieuwe financiële centrum. Later zal de lijn worden uitgebreid met vertakkingen naar steden als Reading en Shenfield, alsmede luchthaven Heathrow. De Lizzie Line is dan niet alleen handig voor Londenaren, maar ook voor toeristen. Die hebben nu de keuze tussen een dure of een trage reis naar de stad.

De aanleg vereiste technisch vernuft, mede omdat de boormachine als een mol moest manoeuvreren langs de bestaande metrotunnels onder Londen. Er is discussie ontstaan of de Crossrail, de oorspronkelijke benaming, wel een echte metrolijn is. Het is een snelmetro, te vergelijken met de RER in Parijs. Op de kleurrijke metrokaart wordt de Lizzie Line dan ook niet met een streep aangeduid, zoals gewone metrolijnen, maar als een soort spoor met twee paarse lijnen, de koninklijke kleur.

Jubilee en Victoria Line

Het is niet voor het eerst dat een koninklijk jubileum gepaard gaat met een nieuw spoor. In 1979, twee jaar na het zilveren jubileum, kreeg Londen de Jubilee Line. Deze lijn zal de Elizabeth Line kruisen op Stratford en het nog niet geopende station Bond Street. Indertijd zat kroonprins Charles tijdens de eerste rit op de bok. Tien jaar eerder was Elizabeth de eerste monarch die zich in de ondergrondse had begeven, ter gelegenheid van de opening van de Victoria Line.

Elizabeth heeft zich niet persoonlijk in de jongste tube begeven, maar dook een week geleden wel op bij de vooropening. In geel gekleed maakte ze gebruik van een Oyster Card, voor haar een nieuw fenomeen. In werkelijkheid heeft ze deze Londense ov-chipkaart niet nodig, omdat ze als 96-jarige recht heeft op een Freedom Pass waarmee ouderen gratis reizen.