Nog geen akkoord tussen kabinet en regio’s over opvang asielzoekers

Minister Hugo de Jonge en staatssecretaris Eric van der Burg (r.) na het overleg maandagavond. Beeld Freek Van Den Bergh / de Volkskrant

De bewindslieden waren met de 25 burgemeesters van de veiligheidsregio’s bijeen om oplossingen te zoeken voor de al maandenlang benarde situatie in aanmeldcentrum Ter Apel en andere asielzoekerscentra (azc’s). Volgens Bruls is iedereen het erover eens dat de situatie niet kan blijven zoals zij nu is, maar is nader overleg later in de week nodig.

‘Een wondermiddel bestaat niet’, zei Van der Burg al voorafgaand aan het overleg, en dat bleek na afloop. Gemeenten koesteren hun autonomie en zijn niet wettelijk verplicht het kabinet te hulp te schieten. ‘Er is indringend gesproken over de lange termijn, maar dat levert veel vragen op van onze zijde. Wordt vervolgd’, zei Bruls. ‘We zijn er nog niet uit’, zei Van der Burg. ‘Dit vraagt om nader overleg.’

Vrijdag zette het kabinet de ‘nationale crisisstructuur’ in werking, nadat de burgemeester van de veiligheidsregio Groningen een beroep had gedaan op de zogenoemde Grip 4-regeling. Grip (in gradaties van 1 tot 5) staat voor ‘gecoördineerde regionale incidentenbestrijdingsprocedure’. Die houdt in dat de situatie in een gemeente, in dit geval Westerwolde waarin het aanmeldcentrum van Ter Apel ligt, zodanig onhoudbaar is, dat andere gemeenten in de regio moeten bijspringen.

De burgemeester, Koen Schuiling van Groningen, koppelde daar ook een procedure aan gebaseerd op artikel 51 van de Wet op de veiligheidsregio’s. Zo kon hij de minister van Justitie en Veiligheid vragen of ook andere veiligheidsregio’s te hulp wilden schieten. Dit alles nog steeds zonder dwang, maar wel met de wetenschap dat een collegiaal ‘nee’ zeer ongebruikelijk is bij een dergelijk hulpverzoek. In oktober deed Schuiling ook al eens een beroep op artikel 51. Afgelopen weekend leidde het tot 300 extra, maar wel tijdelijke opvangplekken in diverse regio’s.

Gebrek aan woningen

Vrijdagavond zei Van der Burg in een nadere toelichting dat hij binnen de nationale crisisstructuur, waarin de NCTV een coördinerende rol heeft en minister Dilan Yesilgöz (J&V, VVD) eerste verantwoordelijke is, de taak had gekregen om voor de komende drie maanden opvang te regelen voor statushouders. Zij verstoppen de azc’s, omdat het ontbreekt aan woningen waarnaar zij zouden moeten doorstromen.

Het gaat om zo’n 15 duizend vergunninghouders, op een totaal van ongeveer 40 duizend opvangplekken. Van der Burg zei toen dat hierbij ‘taboeloos denken’ leidend zou zijn. Met een volmondig ‘ja’ beantwoordde hij de vraag of dat kon betekenen dat de standaard voor woonruimte voor statushouders wordt verlaagd. Hij sprak van ‘tussenvoorzieningen’ die heel ‘basic’ kunnen zijn.

Voor een regeling op langere termijn, kondigde Van der Burg aan, is het ministerie van Binnenlandse Zaken verantwoordelijk. Daaronder valt ook Volkshuisvesting, de portefeuille van minister De Jonge. Statushouders moeten straks rekenen op onderdak ‘in gebouwen die nu nog niet geschikt zijn’, zoals bijvoorbeeld kazernes en kantoren. Dat leidde maandagavond nog niet tot meer duidelijkheid over de invulling hiervan.

Het kabinet verwacht eind van de maand de locatie bekend te kunnen maken van een tweede aanmeldcentrum, dat Ter Apel verder moet ontlasten. Ook werkt het kabinet aan een wet die alle 344 gemeenten verplicht om asielzoekers op te vangen. Nu doet slechts 1 op 6 daaraan mee. Die wet zou begin volgend jaar in werking moeten treden, maar moet dan wel dit najaar goedkeuring krijgen van Tweede- en Eerste Kamer.