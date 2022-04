Nog even doorzetten en we zijn terug bij de standenstaat

Emailpost van bestuurskundige Paul ’t Hart. Of ik – niet als enige – wil meehelpen nadenken over voorbeelden van succesvol overheidsbeleid. Momenteel staat de publieke sector er slecht op, en de onderzoekers zouden graag weten waar het wél goed gaat. Een honorabele vraag maar wel wat je noemt een uitdaging, zeker voor een journalist. En dat in een maand dat er onderzoek wordt gedaan naar ambtenaren bij de Belastingdienst in verband met ‘knevelarij’, het ministerie van Volksgezondheid nog moet bijkomen van Sywertgate, en het onderwijs gestaag verder achteruit sukkelt. Gaat er iets wel goed? De cynicus in mij wijst naar een foto van minister Robbert Dijkgraaf (Onderwijs), die de nieuwe transgender-vlag hijst. Dat is in elk geval dik in orde.

Robbert Dijkgraaf, minister van Onderwijs: transgendervlag is in goede handen. Beeld Phil Nijhuis / ANP

Na een halfuur piekeren voor hoogleraar ’t Hart denk ik vooral aan geslaagde publieke werken. Het Centraal Station van Rotterdam. Het project Ruimte voor de Rivier. De Zeesluis IJmuiden, ofschoon een sluisdeur moest worden teruggestuurd naar Korea omdat hij niet paste. Maar nu ligt daar toch mooi weer de grootste sluis ter wereld, waar we trots op mogen zijn.

Toevallig kreeg ik voor m’n verjaardag het boek Reuzenarbeid cadeau. Een schitterende collectie foto’s, gemaakt door Pieter Oosterhuis, (1816-1885), die de driftige modernisering van Nederland in de 19de eeuw heeft vastgelegd. Kanalen en havens werden gegraven, sluizen gemetseld, bruggen geklonken. En alles met de hand. Polderjongens lopen in ganzenpas met houten kruiwagens over de nog droge bedding van een kanaal. Na de verkommering van Jan Salie, zie je hier, foto na foto, hoe een land bezig is op stoom te komen. (bespreking in Boeken, 5 maart 2022).

Het was de tijd van onze grootste staatsman, Rudolf Thorbecke (1798-1872), die hoogstpersoonlijk bepaalde waar het Noordzeekanaal en Amsterdam CS moesten komen. Thorbecke stampte ook het burgerschap en de natie uit de grond. Na de tijd van de standen, gericht op het verschil en met een bijpassende ethiek van ieder het zijne, gaf Thorbecke vorm aan de gelijkberechtiging. Kern van de zaak was de scheiding van publiek en privé; gelijk burgerschap betekende afzien van je eigen kleine besognes, en een gezamenlijk omhoog streven naar het algemeen belang. De Hogere Burger School was van dat streven de neerslag, net als de kanalen en spoorlijnen die nog altijd in het land liggen, als erfgenamen van de publieke zaak in de 19de eeuw. Het is geen toeval dat ik als bewijs van de huidige overheidsprestaties als vanzelf uitkom op een station, een project van Rijkswaterstaat en een sluis. Die zijn nog altijd onmiskenbaar van ons allemaal.

Henk Hagoort: leerlingen niet vermoeien met lezen. Beeld ANP / Rob Voss

Het bederf van de overheid vind je daarentegen waar het algemeen belang is gekaapt door deelbelangen. Het onderwijs verslechtert jaar na jaar en niemand lijkt het tij te kunnen keren. Een kwart verlaat het middelbaar onderwijs zonder fatsoenlijk te kunnen lezen of rekenen, en de laconieke reactie van Henk Hagoort van de onderwijswerkgevers is dat we de ‘brede vormende opdracht’ niet moeten vergeten. Het is niet in het belang van de schoolbesturen om omhoog te streven, in de zin van Thorbecke. Dat kost maar geld en inspanning. Ook al kunnen ze niet lezen of schrijven, leerlingen moeten vooral zichzelf worden. Vandaar ook dat de VU het cum laude heeft afgeschaft, dat gaf maar stress.

En dan de politiek. D66 blijkt sinds jaar en dag het vehikel van het lobbykantoor Dröge & Van Drimmelen. Posities in de politiek worden soepel afgewisseld met banen bij de club die te koop is voor particuliere belangen. Frans van Drimmelen kan zijn petten heel goed scheiden, zei voormalig partijleider Alexander Pechtold. Stel dat u de JSF zou vertegenwoordigen, vroeg een kritisch partijlid Van Drimmelen. Dat is toevallig, ik vertegenwoordig inderdaad de JSF, was het lachende antwoord. Bij de Nederlandse folklore hoorde altijd al dat regenten zelf vaststelden hoe integer ze waren. Tegenwoordig is het algemeen belang de optelsom van deelbelangen geworden, en ziet men het verschil niet meer.

Thorbecke: een land dat op stoom kwam.

Bij tijden lijkt het erop dat we terug zijn in de standenstaat van vóór Thorbecke. Niet gelijkheid en Nut van het Algemeen, maar ieder het zijne is het streven. W.F. Hermans zei dat socialisme georganiseerde jaloezie is, maar dan had hij toch weinig benul van de standenstaat, waar veel gemener werd gevochten om voorrang en privilege. De standensamenleving is een transactiemodel: jouw winst draagt bij aan mijn verlies. Er wordt ook nu aanhoudend gejengeld over groepsgewijze achterstelling en tekortkoming, door boeren, universiteiten, afkortingen van seksuele aard of onderwijsraden. Allemaal willen ze toegang tot de kassen, op grond van het beginsel van de socioloog Van Doorn: baas in eigen huis, en het huis ten laste van de gemeenschap.

Het verklaart waarom het zo moeilijk is om succesvol overheidsbeleid te vinden. Paul ’t Hart zei in een vraaggesprek met deze krant dat het vaak misgaat waar publiek en privé door elkaar lopen. ’t Hart is een keurige man, een bestuurskundige bovendien, zodat hij de voorkeur geeft aan een nette structurele verklaring. Zelf verbaas ik me over het gebrek aan fatsoen. Hoe kan zo’n Henk Hagoort, gelovig bovendien, het praatje verkopen dat we niet moeten overdrijven met lezen en rekenen, terwijl je weet dat die halfalfabete leerlingen straks reddeloos verloren zijn. En dan de D66’ers, politici zonder last, die elkaar ontmoeten op het belangenkantoor tweehonderd meter voorbij het Binnenhof, zouden die nou nooit denken, dit spoort toch niet helemaal met de hoogte van het paard waar ik op zit?