Nog eens vier jongetjes levend gered uit ondergelopen grot in Thailand

Bij de reddingsoperatie in Thailand zijn maandag weer vier jongens gered. In totaal zijn nu acht leden van het jeugdvoetbalteam uit de ondergelopen grot gehaald. Er is maandag meer mankracht ingezet dan zondag, melden de autoriteiten. Nog vier jongens en hun coach zitten onder de grond. Zij moeten wachten tot de reddingsacties dinsdag worden hervat.

Schoolgenoten van de Thaise jongetjes tijdens de reddingsactie op zondag. Foto Reuters

Zondag waren al vier jongens veilig naar buiten gebracht, waarna de missie moest worden gestaakt om nieuwe zuurstoftanks te plaatsen langs de route die de kinderen moeten afleggen. Het voetbalteam zit al sinds 23 juni opgesloten in het grottencomplex. De reddingswerkers proberen het voetbalteam zo snel mogelijk naar buiten te halen, ondanks alle risico’s die daarbij komen kijken. Zondag begon het weer te regenen en de verwachting is dat de neerslag de komende dagen alleen maar toeneemt. De afgelopen week was het droog en is het gelukt om veel water uit de grot te pompen, maar door de regen kan deze weer vollopen.

De jongens en hun coach worden een voor een naar buiten gebracht, ieder begeleid door twee duikers. Een arts is maandagochtend vroeg (lokale tijd) bij de groep geweest om te beoordelen of ze fit genoeg waren voor de operatie, en dat was het geval.

Thaise militairen treffen voorbereidingen voor het vervoer van de jongetjes naar het ziekenhuis. Foto EPA

Dezelfde duikers

De minister van Binnenlandse Zaken, Anupong Paojinda, liet maandagochtend vroeg in een verklaring weten dat dezelfde duikers die de vier jongens gisteren hebben bevrijd, ook vandaag zouden worden ingezet. Zij zijn bekend met de omstandigheden en weten wat ze moeten doen, aldus Paojinda.

De vier kinderen die gisteren uit de grot zijn gekomen, zijn volgens Paojinda sterk en gezond, maar de resultaten van alle medische tests zijn nog niet binnen. Ze hebben hun familie nog niet gezien – dat zou later maandag pas gebeuren.

‘Heel zware onderneming ’

De Belg Ben Reymenants, een van de dertien buitenlandse duikers die aan de operatie deelnemen, sprak over ‘een heel zware onderneming’. De jongens moeten een parcours afleggen van zo’n 4 kilometer over hellingen, door gangen van nog geen halve meter breed, en delen van het grottencomplex die onder water staan of bedekt worden door dikke modderlagen. De vier jongens die zondag wisten te ontkomen konden, net als de andere leden van het voetbalteam, niet of nauwelijks zwemmen. ‘Zelfs voor de meest ervaren duikers is het nogal gevaarlijk’, zei een ander lid van het reddingsteam.

Klik of tik op onderstaande graphic voor een uitvergroting