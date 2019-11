Nog eens twee aanhoudingen in moordzaak advocaat Derk Wiersum

Mensen leggen bloemen bij het kantoor van de doodgeschoten advocaat Derk Wiersum. Beeld ANP

De mannen zijn volgens de politie gehoord en in vrijheid gesteld. In Opsporing Verzocht waren vorige week beelden te zien van drie gestolen voertuigen die door de daders zijn gebruikt om Wiersum te observeren. Het ging daarbij onder meer om een grijze Volkswagen Transporter, die twee dagen voor de moord is gefilmd in de buurt van Wiersums woning in de Amsterdamse wijk Buitenveldert.

Wiersum werd op straat doodgeschoten voor zijn woning. Hij was de advocaat van kroongetuige Nabil B., in de strafzaak tegen de voortvluchtige Ridouan T., die wordt verdacht van betrokkenheid bij een reeks liquidaties en ‘vergismoorden’.