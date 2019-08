Nog eens 17 kilo drugs aangetroffen in auto Nederlanders Hongarije

In de auto van de Nederlanders vond de politie onder meer tassen met voorgedraaide joints. Beeld YouTube

Op YouTube circuleert een video waarop te zien is dat politieagenten de Volkswagen Caddy van de twee mannen doorzoeken met behulp van een drugshond. Uit sporttassen en rugzakken komen grote zakken met pillen en voorgedraaide joints in buisjes tevoorschijn.

Eerder werd in de tent van de twee Nederlanders op het festivalterrein al een kilo xtc-pillen, 451 plastic flesjes met verdovende middelen en 128 gram marihuana aangetroffen, ter waarde van 17 duizend euro. Met de vondst in de auto is waarde van de drugsvondst opgelopen tot ruim 300 duizend euro.

De mannen werden vorige week dinsdag gearresteerd nadat de beveiliging op het festival had opgemerkt dat er erg veel bedrijvigheid was bij de tent van de Nederlanders, op de noordelijke camping van Sziget. Nadat bij een controle een grote hoeveelheid drugs werd aangetroffen, werden de mannen overgedragen aan de politie. Omdat Hongarije een zeer streng anti-drugsbeleid heeft, riskeren de verdachten een jarenlange gevangenisstraf die zelfs kan oplopen tot levenslang als ze ook worden aangeklaagd voor drugssmokkel.

De Nederlanders lokten klanten op het festival met geprinte prijslijsten. Voor één xtc-pil vroegen ze 15 euro, voor 5 gram wiet 100 euro.

Topsprinter

Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de identiteit van de mannen nog niet bevestigd, maar het lijkt er sterk op dat een van de mannen de 21-jarige topsprinter Roelf B. uit het Groningse Stadskanaal is. Vorige maand liep B. nog de 100 meter op de Nederlandse atletiekkampioenschappen. Hij eindigde als zevende. Tijdens het EK van 2017 maakte B. deel uit van het Nederlandse estafetteteam met topsprinters als Churandy Martina.

De andere gearresteerde is zeer waarschijnlijk Gert-Jan N. (22), een schoolvriend van Roelf B, eveneens uit Stadskanaal. Volgens De Telegraaf hebben de twee de handel in verdovende middel tot in detail gepland. Ze waren uitsluitend naar het festival gekomen om drugs te verkopen, die ze vooraf al naar Hongarije zouden hebben verscheept.

Het festival spreekt van ‘de grootste drugsvangst in de geschiedenis van het evenement’. Het in 1993 opgerichte Sziget is het grootste muziekfestival van Europa. Jaarlijks verzamelen zo’n 500 duizend bezoekers, onder wie 14 duizend Nederlanders, zich op een eiland midden in de rivier de Donau. Nederlanders zijn, na Engelsen, de grootste groep buitenlanders op het festival.

Tweede keer

Het is de tweede keer in korte tijd dat een Nederlandse atleet in het buitenland wordt aangehouden vanwege drugsbezit. Vorige maand werd topatlete Madiea G. in Duitsland bij een routinecontrole van de weg geplukt. In de kofferbak van haar auto werd 50 kilo drugs aangetroffen. De xtc en crystal meth zaten verstopt in dozen van sportschoenen en vertegenwoordigen een straatwaarde van 2 miljoen euro. De 26-jarige vrouw moet zich binnenkort verantwoorden voor de rechtbank in Kleef.

Madiea G. en Roelf B. trainden beiden parttime op het nationale sportcentrum Papendal in Arnhem, waar ook de Atletiekunie zetelt. Volgens Ad Roskam, directeur van de Atletiekunie, bestaat er geen connectie tussen de twee. ‘Grotere tegenpolen ken ik niet’, zegt hij tegen De Gelderlander. ‘We zitten met heel veel vragen. De verbijstering is enorm. Laat dat duidelijk zijn.’