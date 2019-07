Nog een traditie die onder druk staat: de parlementaire barbecue

Een vleesetende Mark Rutte tijdens de parlementaire barbecue van 2006. Beeld ANP

Marianne Thieme voert al jaren campagne tegen de Binnenhofbarbecue die traditiegetrouw bij het begin van het zomerreces plaatsvindt op de binnenplaats van sociëteit Nieuwspoort. De voorvrouw van de Partij voor de Dieren (PvdD) voelde premier Mark Rutte al aan de tand over de traditie, probeerde via de Tweede Kamer tot een verbod te komen en roept nu heel politiek Den Haag op om het evenement, waarmee al 42 jaar het einde van het parlementaire jaar wordt ingeluid, te boycotten.

‘Het is onbegrijpelijk dat ministers, staatssecretarissen en Kamerleden deelnemen aan een etentje dat een specifieke tak van het bedrijfsleven exclusief voor hen organiseert’, schrijft Thieme in een opiniestuk in de Volkskrant. ‘De vee- en vleesindustrie ligt maatschappelijk ook nog eens zeer onder vuur, door de wijze waarop die sector jaarlijks 600 miljoen dieren doodt na een kort en ellendig leven.’

Demonstranten

Ook actiegroepen als Even geen Vlees, Animal Rights, Bite Back en Extinction Rebellion hebben het inmiddels gemunt op de Haagse ‘vleeslobbybarbecue’. Ze waren aanvankelijk van plan om donderdag met 500 demonstranten (‘veganburgers’) het hele Binnenhof te omsingelen, maar de Haagse burgemeester Pauline Krikke heeft slechts toestemming gegeven voor een kleinschalig protest. Vijftien demonstranten mogen met plakkaten staan bij de ingang van Nieuwspoort. De andere groepjes staan bij het Torentje en nog eens twee aangewezen plekken rond de Tweede Kamer.

Ton Elias eet een kippenpoot tijdens de barbecue van 2012. Beeld ANP

‘Wat ons betreft is dit de laatste keer’, zegt organisator Armanda Govers van Even geen Vlees. ‘Het dier moet uit de voedselketen. Voor politici zal het steeds moeilijker worden om dit soort barbecues nog te verantwoorden. Het wordt gewoon niet meer geaccepteerd. Het is tijd voor meer protest.’

De demonstranten zullen zich donderdag aan de regels houden, verwacht Govers (‘ik ben toch nog een beetje huiverig voor illegale actie’), maar desondanks heeft de organisatie van de parlementaire barbecue de beveiliging aangescherpt. ‘Daar worden we helaas toe gedwongen’, zegt woordvoerder Dé van de Riet van de Centrale Organisatie voor de Vleessector. ‘Ook dit onderwerp wordt weer heel erg gepolariseerd.’

Volgens Van de Riet probeert ‘een klein groepje’ de barbecue in diskrediet te brengen. Zonder veel succes, meent hij. ‘Het tegenovergestelde gebeurt eerder: dat mensen juist wel komen. Dit jaar stromen de aanmeldingen weer binnen, ook van Kamerleden die er graag bij willen zijn. De opkomst is gewoon stabiel.’

Kees van der Staaij tijdens de barbecue van 2014. Beeld ANP

Pr-risico’s

Toch schuiven lang niet alle politici gretig aan. Kamerleden van PvdD en GroenLinks gaan al jaren alleen naar de alternatieve, ‘plantaardige barbecue’ op het Plein voor de Tweede Kamer en partijen als PVV en SP hebben weer weinig op met de ‘ons-kent-ons-sfeer’ die rond Nieuwspoort hangt. Politieke kopstukken van andere fracties zien pr-risico’s, al hebben die minder met de vleesindustrie te maken. Iedere politicus leert tegenwoordig bij de mediatraining dat hij zich nooit al etend moet laten fotograferen: zo’n foto met een spies tussen de tanden gaat te pas en te onpas weer opduiken.

Bij de meeste partijen mogen Kamerleden desondanks zelf beslissen of ze donderdag naar de barbecue gaan. Ze moeten er wel rekening mee houden dat er voortaan altijd demonstranten voor de deur staan, aldus Govers van Even geen Vlees. ‘Als het niet stopt, zijn we er volgend jaar gewoon weer bij.’