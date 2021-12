Nog één keer ‘Disco Dunchen’ voordat de lockdown ingaat

De nieuwe lockdown haalt een streep door het in de coronatijd aan populariteit winnende concept van ‘dunchen’, oftewel vroeg dineren. In de Amsterdamse Bar Bistro Bravour gingen nog één keer alle remmen los. ‘Huh, mag ik niet dansen?’

Het idee is als volgt: de gasten nemen tegen het middaguur plaats aan de met wit linnen gedekte tafels. Een uur later arriveert de dj om op vol volume opzwepende discoplaten te draaien, terwijl er vanuit de keuken een oneindige stroom eten wordt geserveerd. Er klinkt gejoel, handen gaan de lucht in. Een enkeling waagt een dansje op zijn stoel. En dan, even plotseling als dat het begonnen is, stopt het weer. Het is 17 uur, iedereen moet naar huis.

Twee keer heeft Bar Bistro Bravour, een jonge onderneming in het hart van de Amsterdamse Dapperbuurt, deze ‘Disco Dunch’ mogen organiseren. Het idee van een vroeg diner sloeg aan: voor de komende drie maanden zaten ze elk weekend helemaal volgeboekt. Ook andere restaurants in het land waren aan het experimenteren met de uit de vroege sluitingstijden voortgekomen ‘dunch’ (een samenvoegsel van ‘lunch’ en ‘diner’). Het concept doet denken aan Amerikaanse Dinner Parties, waarbij het bedienende personeel dansend op de tafels pleegt te belanden, met spuitende champagneflessen.

Minder uitbundig

De nieuwe lockdown heeft een streep door alle bruisende horecaplannen gezet. Restaurants en cafés gaan tot 14 januari op slot, voor de derde keer in amper twee jaar tijd. Mogelijk verklaart dat waarom de stemming deze middag niet zo uitbundig is als het weekend daarvoor, zegt de 23-jarige manager Sjoerd Befort, terwijl hij een adempauze aan de bar neemt. ‘Het is minder wild, dat merk je meteen.’

Zelf is hij tamelijk relaxed onder het vooruitzicht van een nieuwe sluiting. ‘Wat moet, dat moet. We hebben met onze gasten en het personeel afgesproken dat we het er vandaag expres niet over gaan hebben, want we willen een leuke sfeer behouden.’ Hij veert op en gooit zijn handen in de lucht . Uit de boxen schalt Boney M.: She is crazy like a fool. What about it, Daddy Cool.’

Even later heupwiegt Sjoerd naar de luidruchtigste tafel van de bistro, die een fles rioja van drie liter heeft besteld. De fles gaat rond onder twaalf mannen, allen in de dertig. Ze vieren hun jaarlijkse uitje met hun jaarclub. Op tafel vele glazen Birra Moretti, geserveerd door een vlijtige barvrouw met roze plukken haar (‘ja, ik ben zo inderdaad mijn baantje kwijt’).

Kameleons

De mannen, voor de gelegenheid gekleed in ietwat te krappe glittershirts, ondergaan de lockdown gelaten: sommigen hebben kinderen, dus hun leefwereld was sowieso al beperkt. Iedereen snapt de noodzaak ervan, met de oprukkende omnikronvariant. In de woorden van Gijs (‘geen achternaam!’): ‘De hele wereld verandert door corona. We moeten ons constant aanpassen, net als kameleons.’

Zijn clubgenoot Bobby, accountmanager van beroep, noemt de nieuwe lockdown ‘echt helemaal kut’, niet in de laatste plaats omdat de sportscholen dichtgaan. ‘Ik sport vier ochtenden in de week, dat was m’n uitje. Nu kom ik weer de hele dag thuis te zitten.’

Op de draaitafel is inmiddels Donna Summer beland. ‘Ooh it’s so good, it’s so good, it’s so good, it’s so good’, zingt ze, wars van de actualiteit. Het blikveld wordt vertroebeld door verdekt opgestelde, puffende rookmachines. Een ideaal decor voor een dansje, vinden vier vriendinnen. Het komt hen op een standje te staan van manager Sjoerd: ‘Zitten dames, nu!’, zegt hij streng. Verbaasde blikken. ‘Huh, mogen we niet dansen?’, zegt de een. De ander: ‘Wist ik helemaal niet!’ Nummer drie: ‘Misschien mogen we wel op onze stoel staan?’ De vierde: ‘Show that ass!’

Bezoekers genieten van de voorlopig laatste ‘dunch’ (een samenvoegsel van ‘lunch’ en ‘diner’) in Bar Bistro Bravour. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Het dunch-concept valt erg in de smaak bij de vrouwen. ‘Ik ben net moeder geworden’, verklaart Fabienne, die een Surinaams kiprestaurant aan de overkant runt. ‘Nu kan ik feesten tot vijf uur ‘s middags, twee uurtjes bijkomen en daarna het moederschap weer oppakken.’ Haar vriendin Anna (29) heeft net een tweede kind gekregen. Om te kunnen drinken, heeft ze voor vertrek nog snel even gekolfd. ‘Dit is mijn eerste feestje, echt zo chill. Ik houd heel erg van dansen en uitgaan, maar een hele nacht doorhalen is niets voor mij. Dus dan is dit perfect, de kater is ook meteen minder erg.’

De lockdown zal weinig verandering brengen aan haar leven, vervolgt ze. ‘Ik zit lekker in m’n coconnetje.’ Maar als duidelijk wordt dat ook haar wekelijkse danslessen worden gestaakt: ‘Oh mijn god! Daar had ik nog helemaal niet aan gedacht! Pff, even bijschenken hoor. Want weet je wat het is: als ik niet meer kan gaan dansen, dan is dat echt een doodvonnis voor mijn relatie. Ik trek dat mentaal écht niet.’

Een uur voordat Bar Bistro Bravour voor onbepaalde tijd zijn deuren zal sluiten, heeft het personeel zich buiten verzameld voor een rookpauze. Nout de Lange (35), een van de eigenaren, memoreert enthousiast hoe zijn nieuwe zaak (hiervoor bestierde hij op dezelfde locatie een visrestaurant) ‘net lekker de schwung te pakken had’. Maar corona gaat ons niet nekken, vult manager Sjoerd aan, bezweet van alle capriolen die hij heeft uitgehaald om de sfeer erin te houden. ‘We zijn creatieve, blije mensen. We verzinnen wel weer wat.’