Nóg een hulp bij het stemmen: de sekswijzer

De politieke sekswijzer, ontwikkeld door onder meer Rutgers, het Aidsfonds en SoAids Nederland, is vooral bedoeld voor jongeren. In de stemwijzer komen allerhande seksuele vraagstukken aan bod. Beeld Hollandse Hoogte / Bart Maat

Stemwijzers die ingaan op opvattingen van politieke partijen over specifieke onderwerpen - bijvoorbeeld klimaatmaatregelen en al dan niet groei van de luchtvaart - bestaan al veel langer, eentje over seks is nieuw. Op de site www.politiekesekswijzer.nl staan sinds vandaag vijftien stellingen waarop met ‘eens’ of ‘oneens’ kan worden gereageerd.

Elf politieke partijen werkten aan het initiatief mee. Van de huidige partijen in de Tweede Kamer reageerden alleen de PVV, Forum voor Democratie en Denk niet. Van potentiële nieuwkomers deed Bij1, de partij van Sylvana Simons, mee. JA21!, een andere kanshebber, meldde zich bij de initiatiefnemers af, want ‘te druk'.

Jongeren

Volgens de initiatiefnemers zijn seks, seksualiteit en seksuele gezondheid ‘belangrijk én politiek’. Met name jongeren zijn erin geïnteresseerd, zeggen de initiatiefnemers, en hebben baat bij een stemwijzer om te achterhalen welke partij bij hen past. Voor het samenstellen van de stemwijzer benaderden de initiatiefnemers de politieke partijen en raadpleegden ze de verkiezingsprogramma's.

In de stemwijzer komen onderwerpen aan bod als volledige vergoeding van anticonceptiemiddelen en de verplichte wachttijd voor abortus. Dat laatste is een actueel politiek onderwerp nu de abortuspraktijk in Nederland wordt geëvalueerd.

Onvermijdelijke komt ook de coronatijd aan bod. Onder meer met deze stelling: ‘Tijdens de coronacrisis mogen singles geen seks hebben (behalve met zichzelf)'. Ook zijn er stellingen over een nationaal plan tegen seksueel geweld, de aanpak van meisjesbesnijdenis en Nederlandse financiële bijdragen aan de wereldwijde bestrijding van ziekten.