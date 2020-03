Nog één biertje samen en dan uit voorzorg thuis werken

Briefje op de deur van Theater aan het Spui in Den Haag, over de annulering van alle voorstellingen vanwege het coronavirus. Beeld Bart Dirks

‘Cheers, op de quarantaine’, klinkt het onder een van de terrasverwarmers met uitzicht op het Kamergebouw. De borrelaars van dit groepje gaan vanaf vrijdag thuis werken, dus vanavond mag het nog even gezellig zijn. ‘We werken op een ministerie dat relatief weinig met corona te maken heeft’, zegt een veertiger die zijn eigen naam noch die van zijn minister wil noemen. ‘Dat neemt niet weg dat de hele toestand ook ons in beslag neemt. Het gaat al de hele avond nog maar over één ding.’

De restaurants en cafés mogen dan open zijn, de theaters zijn al direct dicht. Bij het Theater aan het Spui meldt een A4’tje dat alle voorstellingen zijn geannuleerd. ‘Wij betreuren dit besluit, maar houden ons aan de landelijke maatregelen in de hoop grotere consequenties te kunnen voorkomen.’ In de lobby zit een groepje medewerkers nog na te praten.

In de foyer

Een paar deuren verderop is het grote bioscoopcomplex Pathé wel nog open, al is het niet druk in de foyer. Pathé houdt zich per direct aan de richtlijn dat er maximaal honderd mensen bij een evenement mogen zijn. ‘We laten nog maar honderd mensen toe per zaal’, legt de baliemedewerker (met blauwe handschoentjes) uit. ‘We zorgen dat de films verspreid over de dag beginnen, zodat het ook in de foyer niet drukker wordt.’

Donderdagavond zijn al bezoekers geweigerd, omdat het anders te druk zou zijn geworden in de zaal. Ze krijgen hun geld terug. De programmering omgooien vergt nog wat logistieke kopzorgen. ‘De komende dagen zal het beter zijn geregeld’, aldus de medewerker. ‘Houd onze website goed in de gaten.’

Jazzavond

Op de Grote Markt is het gezellig druk in de cafés, maar zo op het oog toch wat rustiger dan andere donderdagen. Bij café September is de jazzavond geschrapt. Een groepje studenten staat buiten te roken. ‘Er zijn de rest van de maand geen colleges en geen tentamens’, zegt Michel, een 19-jarige student van de Haagse Hogeschool. ‘Wel chill, maar je vraagt je af wat er nog meer voor maatregelen nodig zullen zijn.’

Het is ook koopavond, maar in de winkels is het stil. Bij boekhandel De Vries Van Stockum op het Spui kun je een kanon afschieten, Boekenweek of niet. Paul Haenen zou vanavond komen vertellen over zijn uitgegeven jeugddagboeken, maar dat evenement werd te elfder ure afgeblazen. ‘Het is al de hele middag en avond spooky in de winkelstraat’, vindt een van de verkopers.

Haar collega heeft eerder vandaag, om ruimte te maken, alle Italiaanse reisgidsen op de hoogste plank gezet. ‘Een beetje flauw, met een rood-wit lint ervoor. En toch heb ik vandaag nog een reisgids voor Napels verkocht. En iemand anders kocht twee gidsen voor New York. Hij hoopte er morgen nog net voor het vliegverbod naartoe op vakantie te kunnen.’