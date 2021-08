Nog buit ter waarde van 4 miljoen euro spoorloos na ‘mislukte’ roofoverval in Amsterdam-Noord

De uitgebrande vluchtauto van de overvallers van Schöne Edelmetal, in een weiland bij Broek in Waterland. Beeld Michel van Bergen/ANP

In totaal wisten de Belgische en Franse verdachten bijna 15 miljoen euro aan edelmetalen buit te maken. Een deel ervan werd teruggevonden na de arrestatie van de verdachten in Broek in Waterland. Het transport bij Schöne Edelmetal in Amsterdam-Noord, dat op 19 mei op gewelddadige wijze werd overvallen, had in totaal voor 67 miljoen euro aan edelmetalen aan boord. Tijdens de roofoveral werd in de lucht geschoten met automatische wapens om voorbijgangers op afstand te houden. Binnen werden de medewerkers van Schöne bedreigd met geweren en een mes. Ook werden zij vastgebonden met tiewraps.

Nadat ruim 15 miljoen euro aan edelmetalen was buitgemaakt, begon een ‘wildwestachtervolging’ vanuit Amsterdam-Noord naar Broek in Waterland, waar de overvallers in een weiland konden worden ingerekend door de politie. Een van de 6 opgepakte overvallers kwam daarbij om het leven door een politiekogel. Een ander werd in zijn been geraakt en door een politiehond gebeten. Een zevende verdachte werd later van de weg gehaald in Rotterdam.

De zes opgepakte verdachten ontkennen dat ze tijdens de achtervolging op de politie hebben geschoten, terwijl het OM stelt dat er op 13 verschillende momenten op agenten is geschoten. De advocaten van de verdachten wijzen de rechter erop dat er geen kogelinslagen in de politieauto’s zijn gevonden en dat er geen gewonden zijn gevallen bij de politie tijdens de achtervolging. Volgens de verdediging is dan ook geen sprake van poging tot doodslag.

Wel bekennen bijna alle verdachten dat zij betrokken waren bij de roofoverval. De twee verdachten die woensdag bij de zaak aanwezig waren willen niets loslaten. De verdwenen buit is vermoedelijk meegenomen in de Audi die na de overval uitgebrand werd teruggevonden in Diemen. De inzittenden zijn nog niet opgepakt. Samen met de Franse en Belgische opsporingsdiensten wordt nu gezocht naar de verdachten.

Het politieoptreden tijdens de achtervolging wordt door Het Openbaar Ministerie (OM) ‘heldhaftig’ genoemd. De politieagenten ter plekke hebben volgens de openbare aanklager doodsangsten uitgestaan, omdat er veelvuldig op hen werd geschoten. Ook riep een verdachte dat hij een bomgordel om had. Een agent is bovenop hem gesprongen, waarna bleek dat er geen bomgordel aanwezig was.

Ruim 30 agenten hebben inmiddels aangifte gedaan wegens bedreiging en poging tot doodslag. Ook inwoners van Broek in Waterland deden aangifte bij de politie. De rijksrecherche doet op het moment nog onderzoek naar het geweld dat de politie gebruikte tijdens de achtervolging.

De volgende zitting is op 15 november.