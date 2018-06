Nog altijd veel vragen over het ongeluk bij Pinkpop

Het fatale ongeluk in de nacht van zondag op maandag bij het Pinkpop-terrein (één dode, drie zwaargewonden) roept ondanks de aanhouding van de vermoedelijke dader nog steeds veel vragen op. Waarom reed de 34-jarige bestuurder na het incident door, parkeerde hij zijn gehavende bestelbus bij zijn huis in Heerlen en reisde hij vervolgens naar Amsterdam? En waarom was de weg bij camping B al weer opengesteld voor het autoverkeer, terwijl veel festivalgangers er nog aan het feesten waren?

Bij de organisatie van Pinkpop is het al jaren een punt van discussie: welke wegen tussen het festivalterrein en de drie Pinkpop-campings in Landgraaf moeten voor hoe lang worden afgesloten voor het autoverkeer. De Mensheggerweg vlak bij camping B was volgens de politie net enkele uren opengesteld voor auto’s toen het bestelbusje inreed op feestende mensen op straat.

‘Jonge mensen zaten op straat gitaar te spelen en te luisteren’, zegt een getuige die anoniem wil blijven. ‘Die wagen is gewoon over ze heen gereden.’ Hij vindt dat die weg dicht had moeten blijven voor autoverkeer. Het festival was weliswaar afgelopen, maar honderden, zo niet duizenden festivalgangers liepen nog tot diep in de nacht feestend over straat, op weg naar hun tent of op weg naar de afterparty op de camping. De 112-melding kwam even na 4 uur ’s nachts binnen.

Onoverzichtelijk

De verkeerssituatie op de Mensheggerweg was bovendien onoverzichtelijk door geparkeerde auto’s. Pinkpop-baas Jan Smeets bevestigde maandag tijdens de persconferentie dat er parkeerproblemen waren, waardoor in allerijl extra parkeerplekken moesten worden gecreëerd. ‘Meer mensen dan ooit zijn met de auto gekomen’, aldus Smeets.

Hij zei begrepen te hebben dat de weg weer was opengesteld voor verkeer ‘omdat er geen hindernissen meer aanwezig waren’. Maar hij constateerde ook geëmotioneerd dat er ‘mensen aanwezig waren die langs de weg aan het feesten waren’.

De gemeente Landgraaf onderzoekt of het logboek van gebeurtenissen, waaronder de openstelling van wegen, overeenkomt met het draaiboek op basis waarvan de vergunningen zijn verleend. Over de uitkomst daarvan kon een woordvoerder maandag nog geen mededelingen doen. De gemeente gaat samen met politie en Pinkpop-organisatie ook bekijken welke maatregelen nodig zijn om in de toekomst een herhaling van dit ‘verschrikkelijke incident’ te voorkomen.

Vanochtend vroeg heeft een voertuig op de openbare weg (Mensheggerweg) 4 mensen aangereden. Hierbij zijn slachtoffers gevallen waaronder een dodelijk slachtoffer. De organisatie van @pinkpopfest is diep geschokt en leeft mee met de slachtoffers en familie. Meer informatie volgt. Pinkpop festival

Aanslag onwaarschijnlijk

Aanvankelijk werd gedacht aan een terroristische aanslag. Het Openbaar Ministerie wil die optie formeel nog niet uitsluiten. Maar het lijkt inmiddels onwaarschijnlijk dat het om een aanslag gaat. Wel is nog veel onduidelijk over het ongeluk. Zo kon het Openbaar Ministerie maandag niet zeggen of er drank in het spel was.

De politie in het hele land was maandagmorgen urenlang op zoek naar de bestuurder van het witte bestelbusje, die na het fatale ongeluk was doorgereden. Ook de Duitse en Belgische collega’s waren gevraagd mee te speuren. Ook via Burgernet werd een bericht verspreid over de zoektocht naar het busje.

Eind van de morgen werd bekend dat de bestuurder zelf de politie had gebeld en zich had gemeld bij de politie in Amsterdam. Op zijn aanwijzingen werd het bestelbusje aangetroffen bij zijn huis in Heerlen. Het voertuig is in beslag genomen voor technisch en tactisch onderzoek. Op de beelden van het wegtakelen is duidelijk te zien dat het busje zwaar gedeukt is aan de voorkant en een kapotte rechterachterband heeft.

Paniek

De vader van de bestuurder heeft tegen het AD verklaard dat zijn zoon in Amsterdam als podiumbouwer werkt. Volgens hem is er geen opzet in het spel en is zijn zoon waarschijnlijk in paniek geraakt na het ongeluk. Bij de aanrijding kwam een 35-jarige man uit Heerlen, een vrijwilliger bij Pinkpop, om het leven. Een 30-jarige man uit Landgraaf, een 26-jarige Heerlenaar en een 23-jarige vrouw uit Heerlen raakten zwaargewond. Zij liggen ‘in zeer kritieke toestand’ in het ziekenhuis, verklaarde politiechef Hans van den Heuvel.

Pinkpop-organisator Jan Smeets kreeg het tijdens de persconferentie even te kwaad toen hij over het incident sprak. Een van de beste en succesvolste edities van het Pinkpop-festival ‘eindigt in een drama’, zei hij met een snik in zijn stem. ‘Het is gewoon verschrikkelijk’, was de reactie van burgemeester Raymond Vlecken. Ook festivalgangers reageerden maandag aangeslagen op de camping. ‘Op deze manier het festival moeten verlaten, dat wil niemand’, zei een bezoeker tegen de regionale nieuwssite 1Limburg. ‘Het is een Pinkpop met een zwart randje’, verklaarde een ander.

Afzettingen op de plek waar een aanrijding is gebeurd tussen een bestelbusje en een groep voetgangers in Landgraaf.

Hulpdiensten op de plek van de aanrijding. Foto ANP