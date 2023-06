Nog altijd geen treinverkeer van en naar Amsterdam, ook internationale treinen getroffen

Het treinverkeer van en naar Amsterdam Centraal en station Schiphol ligt al sinds zondagmiddag volledig stil. Beeld ANP / Nico Garstman

Het treinverkeer werd zondagavond twee keer stilgelegd. NS meldde rond 17.30 uur dat er sprake was van een storing, omdat de beeldschermen bij de verkeersleidingspost uitvielen. Na het resetten van de systemen leken de problemen opgelost. Het treinverkeer werd rond 20.00 uur weer opgestart. Maar een half uur later ging het opnieuw mis en stak dezelfde storing de kop op, waarop het treinverkeer weer werd stilgelegd.

ProRail roept reizigers vanochtend op om niet naar Amsterdam en omgeving te komen. ‘De IT-storing op de verkeersleidingspost van ProRail is helaas nog niet opgelost. Daarom rijden deze ochtend nog geen treinen van en naar Amsterdam’, meldt het spoorbedrijf. ‘Het advies aan deze reizigers is om alternatief vervoer te regelen voor de reis naar school of werk of bijvoorbeeld thuis te werken.’

Dat de oorzaak nog onbekend is noemt de woordvoerder ‘ontzettend vervelend, de impact is heel groot’. ‘We zijn naarstig op zoek naar de oorzaak. Die is heel moeilijk te vinden.’

Ook zondagavond werden reizigers opgeroepen om niet naar de stations in Amsterdam te komen. ‘We vragen reizigers om zelf alternatief vervoer te regelen', zei een woordvoerster van de NS toen. ‘Bijvoorbeeld via #treinpoolen. Natuurlijk geldt de geld terug bij vertraging regeling en daarnaast zal NS op gepaste wijze omgaan met extra gemaakte kosten’, aldus de NS.

Lange vertragingen

Op sociale media maakten reizigers melding van lange vertragingen en stilstaande treinen, onder andere in de tunnel vlak voor station Schiphol. Vooral bezoekers van de Johan Cruijff Arena, die naar een concert van Harry Styles wilden, ondervonden veel hinder van de storing.

Ook concertorganisator Mojo riep de concertgangers daarom al vroeg in de avond op om alternatief vervoer te gaan zoeken. ‘Op dit moment is niet duidelijk of de treinen weer zullen rijden na de concerten van Harry Styles en Ghost’, schreef Mojo op sociale media. ‘We adviseren bezoekers die met de trein zijn gekomen dringend ander vervoer te regelen.’ In de Ziggo Dome, tegenover de Johan Cruijff Arena, werd door de organisatie na afloop van het concert zelfs een wachtruimte ingericht voor gestrande Harry Styles-fans.

Ook in Utrecht werd nachtopvang geregeld voor zo’n honderd gestrande treinreizigers bij station Utrecht Centraal, zo meldde de veiligheidsregio. In de opvanglocatie in de Jaarbeurs, vlakbij het station, stonden stretchers met dekens. Het Rode Kruis was aanwezig en er werd voor eten en drinken gezorgd.

‘NS en ProRail betreuren het dat we vannacht veel reizigers niet thuis konden brengen en dat zij op het station moesten overnachten. Dit is niet wat reizigers van ons mogen verwachten’, zo meldt de NS maandagochtend.