Nog altijd geen regeling voor gevaccineerde ongedocumenteerden zonder QR-code

Een bezoeker van een fitnessclub scant een QR-code bij binnenkomst. Beeld Piroschka van de Wouw / ANP

Ongedocumenteerde mensen beschikken vanwege hun juridische status niet over een bsn-nummer en kunnen daarom niet via de de reguliere CoronaCheck-app een QR-code krijgen. Zij kunnen alleen naar een bioscoop, café of sportschool als ze zich eerst laten testen, net als ongevaccineerden.

Een woordvoerder van het ministerie van Volksgezondheid zei ruim twee maanden geleden tegen de Volkskrant dat gevaccineerde ongedocumenteerden op ‘zeer korte termijn’ de mogelijkheid zouden krijgen om via de GGD een vaccinatiebewijs te krijgen. Vooralsnog voorziet alleen de GGD Utrecht hierin.

Dat de andere GGD’s achterlopen, heeft volgens het ministerie te maken met moeilijkheden in het achterhalen van de identiteit van ongedocumenteerden. Sommigen van hen beschikken over een paspoort uit hun thuisland, maar dit geldt lang niet voor iedereen. ‘We moeten een manier vinden om erachter te komen of deze personen daadwerkelijk zijn gevaccineerd’, zegt de woordvoerder. ‘Dat moet zorgvuldig gebeuren.’

Geïsoleerd

Onder ongedocumenteerden vallen uitgeprocedeerde asielzoekers en migranten die zwart bijklussen om hun familie in het thuisland financieel te ondersteunen, zoals veel schoonmakers. Omdat zij niet bij de overheid staan geregistreerd, weet niemand precies hoeveel ongedocumenteerden Nederland telt. Schattingen lopen uiteen van ruim twintig- tot zestigduizend. De meeste ongedocumenteerden wonen in Amsterdam.

Dat zij alleen via een omweg toegang kunnen krijgen tot een toenemend aantal faciliteiten (sinds afgelopen zaterdag is een QR-code ook verplicht voor bezoekers van sportscholen, buitenterrassen en musea), zorgt voor frustratie onder ongedocumenteerden die zich op aanraden van de overheid hebben laten vaccineren.

‘Ik ben gevaccineerd omdat ik vertrouwen had in de politiek, maar nu wordt me alsnog de mogelijkheid ontzegd om te integreren in deze samenleving’, zegt de 31-jarige Dennis (‘liever geen achternaam’), een ongedocumenteerde man uit Nigeria. ‘Ik voel me hierdoor geïsoleerd.’

‘Het voelt alsof we bedrogen zijn’, vult Mohamed Bah, een 27-jarige ongedocumenteerde man uit het West-Afrikaanse Guinee Conakry, aan. ‘Voor ons zijn plekken om samen te komen met vrienden heel belangrijk om te kunnen ontspannen. Dat we daar nu van worden uitgesloten, doet pijn.’

Steeds strenger

Volgens migratierechtdeskundige Martijn Stronks, verbonden aan de Vrije Universiteit, is de regelgeving voor ongedocumenteerden de laatste jaren steeds strenger geworden. Nadat begin jaren negentig de identificatieplicht werd ingevoerd, volgde in 1998 de koppelingswet. Alleen mensen met een verblijfsstatus konden voortaan aanspraak maken op sociale voorzieningen. ‘Dat ook de QR-code is gekoppeld aan het verblijfsrecht, past binnen de trend dat het sociale leven van ongedocumenteerden steeds onmogelijker wordt gemaakt’, aldus Stronks.

‘Het gaat hier überhaupt al om mensen die in Nederland als tweederangsburgers worden behandeld’, reageert Sitsi Toonders, een huisarts in opleiding die via de groep Amsterdam City Rights ongedocumenteerden informeert over het vaccinatieprogramma. ‘Nu wordt hun letterlijk een recht ontnomen: toegang tot de samenleving. Dat is misschien niet doelbewust beleid van de overheid, maar wel een direct gevolg van dit beleid.’

Het ministerie van Volksgezondheid kan nog niet zeggen op welke termijn een oplossing wordt verwacht. ‘Er wordt hard aan gewerkt’, aldus de woordvoerder.