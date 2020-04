Nog 8.000 Nederlanders vast in het buitenland, ook nieuwe aanmeldingen bij alarmcentrale

Een leeg Schiphol, vorige week. Bijna alle passagiers die hier nog rondlopen komen of gaan met repatriëringsvluchten. Beeld Getty Images, Wim Wobbes

Sinds vorige week woensdag zijn er zo’n zeshonderd Nederlanders uit het buitenland opgehaald. Voor de komende week staan nog drie vluchten gepland: één vanaf de Canarische Eilanden, één uit Turkije en één zogenoemde ‘sweeper flight’. Dat zijn een beetje de sprinters onder de vluchten: door meerdere tussenlandingen kunnen mensen uit verschillende gebieden worden opgehaald. Deze vlucht neemt Nederlanders in Uganda, Tanzania en Griekenland mee. Op die manier kunnen ook relatief kleine plukjes Nederlanders worden gerepatrieerd.

Achtduizend mensen wachten nog op hulp van het Bijzondere Bijstand Buitenland-project van het ministerie. Twee weken geleden ging het online-aanmeldformulier dicht, zodat het ministerie alle foutieve en dubbele aanmeldingen eruit kon halen. Dit is nu gedaan. Ook bleek vorige week dat 9.500 Nederlanders die zich hadden aangemeld met een commerciële vlucht of met repatriëringsvluchten van andere landen waren thuisgekomen. Gestrande Nederlanders konden zich nog wel telefonisch aanmelden, wat ook is gebeurd. Volgens een woordvoerder van Buitenlandse Zaken gaat het voornamelijk om mensen die al dan niet tijdelijk in het buitenland wonen. Zij dachten eerst nog wel even goed te zitten, maar zoeken nu toch hulp bij het terugkeren naar Nederland.

Van die achtduizend Nederlanders zitten er drieduizend vast in Marokko, verreweg de grootste groep. De top 5 wordt aangevuld met Spanje, Australië, India en de Filipijnen. De omvang van de problemen is in die landen veel minder groot dan in Marokko: in geen van die landen zitten meer dan vijfhonderd Nederlanders vast en bovendien is er uit alle vier de landen al eerder gerepatrieerd. Het lijkt daar meer een kwestie van tijd: ‘Het zijn allemaal landen in lockdown’, zegt een woordvoerder van Buitenlandse Zaken. ‘Dus je moet constant opnieuw landingsrechten aanvragen en dat kost gewoon veel tijd.’ Wat ook niet helpt is dat veel reizigers in uithoeken van de landen zitten, in plaats van in de buurt van een grote luchthaven. Door coronamaatregelen ligt meestal ook het binnenlandse vervoer plat.

Urgente gevallen in Marokko

De Nederlanders die nu al weken vastzitten, vluchten geannuleerd zagen worden en extra verblijfskosten moesten maken, worden niet gecompenseerd. Dat schrijft minister Blok (Buitenlandse Zaken) in het antwoord Kamervragen van Karabulut (SP) en Ploumen (PvdA). Blok wijst erop dat ‘eigen verantwoordelijkheid het uitgangspunt is voor reizigers’. Bovendien er gezien de grote uitgaven van het Rijk op dit moment ook geen financiële ruimte is voor compensatie.

Voor de meest schrijnende gevallen van de gestrande Nederlanders in Marokko komt er mogelijk goed nieuws. Minister Blok vroeg de Marokkaanse overheid eerder in ieder geval de Nederlanders met urgente problemen te laten gaan. Volgens Blok staat Marokko hier voor open. Het ministerie heeft inmiddels aan Marokko laten weten om welke mensen het gaat en wacht nu op antwoord van de Marokkaanse autoriteiten.