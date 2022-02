Nog 37 Nederlanders (17 vrouwen, 20 mannen) in de race om astronaut bij ESA te worden

Tot nu toe was bijna 90 procent van alle astronauten man, reden voor de ESA om speciale aandacht te besteden aan het werven van vrouwen. Beeld Aubrey Gemignani / AFP

Wat de nieuwe lichting ruimtereizigers precies te doen staat, is nog niet helemaal zeker. Waarschijnlijk zullen ze naar het internationale ruimtestation ISS vliegen, maar de Europese ruimteorganisatie denkt er ook over om maanreizen te maken. De enige Nederlander die eerder op deze manier is aangenomen als astronaut is André Kuipers. Hij deed twee selectieronden geleden mee, in 1998.

Meer dan 22 duizend Europeanen reageerden op de vorig jaar geplaatste vacature, onder wie bijna duizend Nederlanders. In totaal zijn er ruim 1.300 mensen door, maakte de Europese ruimteorganisatie donderdag bekend. De Nederlanders − zeventien vrouwen, twintig mannen − zijn dus nog verre van zeker dat ze de ruimte in gaan: er zijn maar zes plekken.

Vrouwen en ‘parastronauten’

Tot nu toe was bijna 90 procent van alle astronauten man, reden voor de ESA om speciale aandacht te besteden aan het werven van vrouwen. Van de deelnemers die nu doorgaan naar de volgende ronde, is 39 procent vrouw. De ESA zoekt ook ‘parastronauten’, mensen met een lichte lichamelijke beperking, zoals een ontbrekend onderbeen of een lengte kleiner dan 1,30 meter. Hiervoor hebben 257 mensen zich aangemeld, waarvan er 27 door zijn. Het is niet bekend of onder hen Nederlanders zijn.

Ronde twee bestaat uit een dag met psychologische testen. Wie hierna verder mag, wordt onder meer onderworpen aan een reeks psychologische vraaggesprekken en lichamelijke testen. Uiteindelijk volgen sollicitatiegesprekken. Dit najaar moet bekend zijn wie de nieuwe astronauten worden. Naast de zes daadwerkelijke plekken zijn er tot twintig reserveplekken.

De nieuwe astronauten zullen toetreden tot een zeer selecte groep: slechts ongeveer zeshonderd mensen mensheid verlieten tot nu toe planeet aarde. Naast Kuipers waren de enige Nederlanders in dit gezelschap de natuurkundige Wubbo Ockels, in 1985, en Oliver Daemen, die vorig jaar een flitsbezoek aflegde met het ruimtevaartbedrijf van Jeff Bezos. Ook de in Nederland geboren Lodewijk van den Berg stapte in 1985 in een spaceshuttle, maar hij had toen een Amerikaans paspoort.