Nog 159 vermisten in Miami: hoe kon een gebouw van 12 verdiepingen zomaar instorten?

Reddingswerkers zoeken in het puin naar overlevenden. Beeld AP

‘Mensen hebben het recht om dit te weten’, zei Ron DeSantis, de gouverneur van Florida op vrijdag (lokale tijd). ‘Het moet snel duidelijk zijn of dit een groter probleem is, of dat er iets mis was met het gebouw.’

Zaterdag bleek dat een ingenieur drie jaar geleden al heeft gewaarschuwd voor ‘grote structurele schade’ aan het pand. De krant The New York Times heeft een rapport ingezien, waarin wordt beschreven dat er forse schade was aan het betonnen fundament onder het zwembad, en een overvloed aan barsten en afbrokkeling van de pilaren, balken en muren van de parkeergarage onder het complex. Deze schade is waarschijnlijk veroorzaakt door jarenlange blootstelling aan de zoute zeelucht langs de kust.

Reparatietraject

De ingenieur, Frank Morabita, drong destijds bij het management van het gebouw al aan op spoedige reparaties. Zijn rapport werd gebruikt bij het ontwikkelen van een reparatietraject dat miljoenen euro’s zou kosten, en binnenkort van start zou gaan – meer dan 2,5 jaar nadat het management was gewaarschuwd.

Holy shit this Miami building Collapse #miamibuildingcollapse. I hope they're able to find some survivors but omg.https://t.co/2WtdCuP5NV pic.twitter.com/7g44ryuq7a — Bruno Brasil Ferrari Faviero (NYC 6/8-30) (@Bfaviero) 24 juni 2021

Onderzoekers die moeten vaststellen wat de ramp heeft veroorzaakt, hebben nog geen volledige toegang tot de plek. Volgens deskundigen zal het nog maanden duren voordat alle mogelijk scenario’s zijn onderzocht: er moet worden gekeken naar de individuele bouwcomponenten die nu begraven liggen onder het puin, het beton moet worden getest, en de aarde moet worden onderzocht om te beoordelen of een zinkgat of andere verzakkingen iets met de instorting te maken kunnen hebben.

Grote brokken puin

Reddingsploegen werken ondertussen op de onstabiele bergen van cement en staal die nog liggen na te smeulen, in de hoop overlevenden te vinden. Het is precies werk, dat moet worden uitgevoerd in de hitte en in stortregens. Met zware machines worden voorzichtig grote brokken puin opgetild, om hulpverleners nieuwe ingangen in de puinhopen te verschaffen.

Reddingsploegen werken op de instabiele bergen cement en staal in de hoop overlevenden te vinden. Beeld via REUTERS

Het is onbekend hoeveel mensen in het gebouw waren toen het naar beneden kwam, maar in Amerikaanse media wordt het complex ‘de microcosmos’ van het multiculturele Miami genoemd. Onder de vermisten bevinden zich inwoners uit veel Latijns-Amerikaanse landen zoals Argentinië, Cuba, Venezuela en Colombia, maar ook veel Israëliërs. Volgens bewoners stonden er in december elk jaar een kerstboom en een menorah (een zevenarmige kandelaar) in de lobby. ‘Dat was kenmerkend voor de ruimdenkende gemeenschap in deze torens’, zei rabbi Eliot Pearlson van één van de vijf synagoges die zich op wandelafstand van het gebouw bevinden tegen The Washington Post.

Geliefden

Ondertussen wachten honderden mensen op nieuws over hun vermiste geliefden in een centrum dat voor hen is ingericht. Vooralsnog is één van de doden geïdentificeerd: Stacie Fang, de moeder van een 15-jarige jongen die levend onder het puin vandaan is getrokken. De anderen hebben nog geen idee of hun vaders, moeders, kinderen, broers, zussen of vrienden die in de 55 verwoeste appartementen woonden nog leven.

Zulema Perez bidt voor de slachtoffers van het ingestorte appartementencomplex. Beeld REUTERS

Maar ook omwonenden zijn in paniek. Op een spoedvergadering van de gemeenteraad vertelden ambtenaren dat ze zijn platgebeld door bewoners die zich afvragen of hun gebouw wel veilig is, en er werd opgeroepen tot een nader onderzoek van alle appartementencomplexen in de regio die meer dan zes verdiepingen tellen, en veertig jaar oud zijn – zoals het pand dat naar beneden is gekomen.

De burgemeester van Surfside, Charles Burkett, zei dat er geen onmiddellijk bewijs was dat andere gebouwen in gevaar zijn, maar dat toch wordt overwogen mensen uit omliggende complexen te evacueren – ook al hebben veel bewoners er uit zichzelf al voor gekozen om te vertrekken.