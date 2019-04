NOCNSF stelt ethische commissie in na affaire-Eurlings

De zogenoemde ‘adviescommissie integriteit en ethiek’ wordt maandagavond door NOCNSF-voorzitter André Bolhuis aangekondigd bij de extra algemene vergadering. Pauline Meurs, hoogleraar bestuur van de gezondheidszorg aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam, wordt de voorzitter. Twee andere leden worden nog gezocht.

‘De zaak-Eurlings en andere situaties uit de afgelopen paar jaar op het terrein van ethiek en integriteit hebben ons geleerd dat wij af en toe behoefte hebben aan advies van buitenaf’, zegt Bolhuis. ‘Zo van: god, een van de mensen uit het bestuur is dat en dat overkomen, moet hij opstappen of niet? We hebben dat bij Eurlings een beetje op zijn beloop gelaten en overgelaten aan de betrokkene zelf.’

Als ander voorbeeld noemt Bolhuis de waarschuwing die NOCNSF gaf aan schaatscoach Jillert Anema, wegens een poging tot matchfixing tijdens de Winterspelen van 2014. Die waarschuwing raakte, door een publicatie in de Volkskrant, pas vorig jaar bekend.

Extern advies draagt volgens Bolhuis bij aan een transparantere en meer integere organisatie. Bij de situatie rond Eurlings voelde hij remmingen om zelf in te grijpen. ‘Dat had kunnen worden opgevat als een persoonlijke vete. We hebben wel aan het IOC gevraagd om de situatie voor te leggen aan hun ethische commissie. Dat wilden ze niet, omdat Eurlings niet was veroordeeld.’

Eurlings had als lid van het Internationaal Olympisch Comité (IOC) automatisch zitting in het bestuur van NOCNSF, dat formeel niets tegen hem kon beginnen. Het IOC beschouwde de mishandelingszaak als een ‘privékwestie’ en ondernam geen actie tegen de voormalige CDA-minister van Verkeer en Waterstaat.

Te passief

In een poging zijn hachje te redden, bood Eurlings publiekelijk zijn excuses aan voor de mishandeling van zijn vriendin in 2015. Ze schikten de zaak achter gesloten deuren, maar Eurlings kreeg wel een taakstraf. Uiteindelijk trad hij alsnog terug als IOC-lid en daarmee als bestuurslid van NOCNSF. Dit gebeurde na grote publieke druk, waarbij NOCNSF een veel te passieve houding werd verweten.

De zaak-Eurlings toonde aan hoe onmachtig NOCNSF in zulke gevallen is, zegt hoogleraar sport en recht Marjan Olfers van de Vrije Universiteit in Amsterdam. ‘Een bestuurder die niet meer van onbesproken gedrag is, raakte betrokken bij een strafrechtelijk onderzoek. En de situatie duurde zo lang dat ook de media er volop over begonnen te schrijven.’

‘Als je bestuurder bent, zit je in een lastige situatie als een van je eigen bestuursleden in opspraak raakt’, zegt Bolhuis. ‘Het ene moment vergader je met iemand, het andere moet je je oordeel over die persoon uitspreken. In de toekomst kunnen we in zo’n geval de ethische commissie inschakelen.’

Onafhankelijk

Een goede ethische commissie is in de eerste plaats volstrekt onafhankelijk, zegt Olfers. Alles valt of staat ermee hoe onafhankelijk de leden kunnen opereren en hoeveel gezag zij hebben. ‘Hoeveel bewegingsruimte is er om zelfstandig zaken te kunnen doen? Hebben zij een onderzoeksbevoegdheid? Hoe gaat de commissie acteren als een of meerdere bestuursleden van NOCNSF in opspraak komen? Dat is interessant.’

De adviezen van de integriteitscommissie worden voorgelegd aan het bestuur van de sportkoepel en zijn ‘in principe niet openbaar’. ‘Maar ik kan me niet voorstellen dat het bestuur een advies onder de pet houdt’, zegt Bolhuis. ‘In de sportwereld komen dat soort zaken toch wel naar buiten.’ De commissie zal mogelijk ook adviseren over zaken als seksueel misbruik, gokken en matchfixing.