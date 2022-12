Nobelprijswinnaar vecht voor Belarussische vrijheid, maar het regime zet hem in een Belarussische cel

Ales Bialiatski nadat zijn organisatie Vjasna de Right Livelihood-prijs in 2020 heeft gewonnen. Beeld ANP / AFP

‘Het toeval wil dat mensen die de vrijheid het meest waarderen er vaak van worden beroofd.’ Het is een quasi-achteloos zinnetje, waarachter een diepe wijsheid schuilgaat die eenieder herkent die zich heeft bewogen tussen de vrije en de onvrije wereld. Het komt van Ales Bialiatski, het geweten van een volk dat zich twee jaar geleden vreedzaam oprichtte tegen de langjarige dictator van het land, Aleksandr Loekasjenko. Die antwoordde met geweld. Bialiatski is – met de Oekraïense Oleksandra Matvitsjoek en de Russische mensenrechtenorganisatie Memorial – een van de drie gelauwerden die afgelopen zaterdag de Nobelprijs voor de Vrede ontvingen in Oslo.

Omdat Bialiatski zelf in een Belarussische gevangenis is gegooid, voor de tweede keer, nam zijn vrouw Natalia Pinchuk het eerbetoon aan. Was het in 2011 nog een verdenking van ‘belastingontduiking’, vorig jaar gooide het regime hem de cel in wegens ‘smokkel en het financieren van acties die de publieke orde ontwrichten’. Haar toespraak, die deels bestond uit Bialiatskis woorden, en uitgesproken werd in zuiver, wonderschoon Belarussisch was poëtisch en recht door zee. Een mijlpaal, vinden veel Belarussen, die weten hoezeer de zoektocht naar onafhankelijkheid en vrijheid in hun geschiedenis altijd verbonden is geweest met de taal en cultuur die door verschillende heersers werden onderdrukt.

En niemand weet dat beter dan Bialiatski zelf. Hij werd op 25 september 1962 geboren in Karelië, gebied dat door de Sovjet-Unie was geannexeerd van Finland, na de Winteroorlog. Zijn Belarussische grootouders waren daarheen verhuisd met hun zes kinderen toen de eens rijke familie aan de honger ten onder dreigde te gaan.

Twee jaar later keerde familie terug naar Belarus, dat als frontlijnstaat een kwart van zijn bevolking had verloren tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het gezin landde in Svietlahorsk, waar een chemische fabriek stond. Ze bouwden zelf een hut in een sloppenwijk aan de rand van de stad, vrije appartementen waren er niet.

Ook op de kinderopvang was geen plaats voor Bialiatski. Terwijl zijn oudere broer naar school ging en zijn ouders naar de fabriek, leerde hij zichzelf lezen. Tenminste, als hij geen paddenstoelen aan het plukken was in het bos, of rondhing op het station met zijn hond Toezik.

Naamsverandering

Hij studeerde aan de Historische en Filologische faculteit van de Universiteit van Gomel. Daar werden hem de ogen geopend over de onderdrukte taal, geschiedenis en repressie. Als student maakte hij excursies langs historische plaatsen in Belarus en ontmoette de kunstenaar Mikola Kupava. Een beslissend moment. ‘Hij vroeg me ‘hoe heet je?’. Ik zei Sasja. Hij antwoordde: ‘nee, je heet geen Sasja, maar Ales.’ Dus vanaf mijn 19de werd ik Ales, spreek ik exclusief Belarussisch en besloot ik dat dit mijn belangrijkste onderwerp zou worden’, zei Bialiatski over die ontmoeting.

Na afgestudeerd te zijn, vervolgde hij zijn studie aan het Literatuurinstituut in Minsk. Hij werkte ook als leraar en deed zijn dienstplicht in een anti-tankbatterij in Jekaterinenburg. In de studentenkringen van Minsk raakte Bialiatski innig betrokken bij de underground emancipatiebewegingen voor de Belarussische cultuur en politieke vrijheden. In 1998 was hij betrokken bij de oprichting van de eerste mensenrechtenorganisatie van Belarus.

Bialiatski verweeft culturele emancipatie en mensenrechten. In landen als Oekraïne en Belarus wordt het nationale gevoel na eeuwen van onderdrukking, nu geassocieerd met vrijheid en democratie. Met de emancipatie uit de greep van een imperiale heerser. Vandaar de taalgevoeligheden, ook omtrent Wit-Rusland en Belarus. Het wordt in West-Europa slecht begrepen. Men kijkt naar de regio door de lens van Russische superioriteit, ook cultureel.

Strafkampen

De jaren voor de Val van de Muur, waarin hij ook een ondergronds tijdschrift uitgaf, noemde hij een spannende tijd van maatschappelijke onrust. ‘Een tijdje was er een evenwichtsoefening tussen wat wel en niet was toegestaan. Tot mensen stopten met bang zijn.’

Behalve schrijven over culturele en politieke kwesties werd Bialiatski begin jaren negentig ook politiek actief. Maar in 1996, twee jaar na de eerste verkiezing van Aleksandr Loekasjenko tot president, koos hij definitief voor een rol als mensenrechtenactivist. Hij richtte de organisatie op die bekend zou komen te staan als Viasna, lente. Dat werd een moreel baken en een vluchtheuvel, in een land vol repressie.

In het Westen draagt men mensenrechten vaak als een kosteloos en gewichtloos speldje op de revers, in onvrije landen betaal je er soms de allerhoogste prijs voor. Om dat verschil te begrijpen helpt het als je het doorleefd hebt.

Tijdens zijn eerste periode in de gevangenis, van 2011 tot 2014, sprak de Volkskrant met zijn collega, Tatjana Reviaka. Ze vertelde hoe ze tijdens haar 44ste verjaardag uit het raam moest klimmen met laptops tijdens (weer) een inval van de autoriteiten. Ze sprak van psychisch heel zwaar werk. ‘Ik doe alles om mijn dochter van 22 ervan te overtuigen Belarus te verlaten – ik wil niet dat ze over achttien jaar concludeert dat er nog steeds niets is veranderd.’ Zelf had ze die optie niet. ‘Dat zou verraad zijn aan Ales.’

Ook Bialiatski heeft die optie niet. Hij beschrijft de toestand in de Belarussische strafkampen, waar meubels worden gemaakt waar wij in de rest van Europa dagelijks op of aan zitten. ‘De autoriteiten hebben moord en marteling op hun volk losgelaten. Mensen worden blootgesteld aan afschuwelijke martelingen en ondenkbaar lijden. Het is een afdeling van de hel op aarde!’