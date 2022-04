Nobelprijswinnaar Ramos-Horta weer president van Oost-Timor

Jose Ramos Horta toont dat hij heeft gestemd voor de tweede ronde van de presidentsverkiezingen. Beeld REUTERS

Ramos-Horta nam het in de tweede ronde op tegen de zittende president Francisco ‘Lu Olo’ Guterres. Deze voormalige vrijheidsstrijder had in 2018 een politieke chaos veroorzaakt door als president te weigeren een flink aantal ministers te beëdigen. Ramos-Horta had zich kandidaat gesteld met de bedoeling de schade te herstellen. Hij wil zijn presidentiële bevoegdheden gebruiken om nieuwe verkiezingen uit te roepen en met een vernieuwd parlement aan de slag gaan.

Jose Ramos-Horta is een oudgediende in de politiek van Oost-Timor. Toen het land in 2002 onafhankelijk werd van Indonesië werd hij de eerste minister van Buitenlandse Zaken. In 2007 werd hij president. Een jaar later raakte hij zeer zwaargewond bij een aanslag op zijn leven. Hij overleefde en diende zijn termijn uit. Hij bleef president tot 2012 en trok zich daarna terug uit de politiek.

In 1996 had hij samen met de katholieke bisschop Carlos Belo de Nobelprijs voor de Vrede ontvangen. Hij kreeg de prijs voor zijn inzet voor de onafhankelijkheid van Oost-Timor. Deze voormalige Portugese kolonie was in 1975 onder de voet gelopen door het buurland Indonesië. De bevrijdingsbeweging Fretilin zou vervolgens tientallen jaren vechten voor onafhankelijkheid. In 1999 vertrokken de Indonesiërs, en in 2002 werd Oost-Timor officieel een onafhankelijke staat. Ramos-Horta leefde al die tijd in ballingschap, en trad op als pleitbezorger en woordvoerder van de onafhankelijkheidsbeweging.